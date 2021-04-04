عازفة السوليست: المايسرو نادر العباسي سبب نجاح حفل المومياوات.. فيديو

قالت سلمى سرور، عازفة السوليست، إنها شعرت بال فخر عندما عزفت أمام العالم في حفل موكب المومياوات الملكية أمس، مشيرة إلى أن كل المشاهدين والمتابعين سعداء جدًا بالأوركسترا والحفل.





وأضافت عازفة السوليست، عبر زوم في برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بى سى مصر2"، أنها سعدت جدًا وتشرفت بالعزف أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأن العزف المنفرد أمام الرئيس كان له رهبة، وإحساس مختلف تمامًا بالرغم من أنها ليست الاولى التي تعزف فيها عزف منفرد.





وأشارت، إلى أن هذا الحفل كان تحدي كبير لكل الفرقة، ولكن المايسرو نادر العباسى بذل مجهود كبير جدا، فكان السبب الرئيسي لنجاح الحفل، وحتى أنهم قاموا بالتجهيز لهذا اليوم منذ فترة طويلة، مضيفة أنها عزفت كثيرا في الأوبرا، لكن أداء الأوركسترا في الحفل كان متميزا عما سبق تقديمه، مضيفة أنها تابعت، ردود الفعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشعرت بمدى سعادة المصريين بمستوى الحفل.





وأكدت، أن مصر أثبتت للعالم أنها تمتلك المواهب القادرة على فعل أي شيء في المجالات المختلفة، موضحة أن الأوركسترا شهدت مشاركة العديد من العازفات الموهوبات.



