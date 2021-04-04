اتحاد مكافحة التزويير والتزييف يناقش أثر الغذاء والتغذية على الصحة العامة

ينظم الاتحاد العربى لمكافحة التزوير والتزييف بالتعاون مع الجمعية السعودية للوبائيات وبمشاركة عدد من الهيئات العربية والدولية مؤتمره العلمى الثانى حول "الصحة العامة .. الغذاء والتغذية" خلال الفترة 7-8 ابريل الجارى، وذلك تحت رعاية معالى الدكتور حمد بن عبدالله المانع وزير الصحة الأسبق بالمملكة العربية السعودية ورئيس الاتحاد العربى لمكافحة التزوير والتزييف.





يتضمن اللقاء العلمي الذي يستمر على مدار يومين كلمة ترحيبية يلقيها الخبير الصحي البروفيسور توفيق خوجة ، وكلمة راعي المؤتمر معالي الدكتور حمد المانع رئيس الاتحاد ، وجلسات علمية تتناول مختلف الجوانب الصحية والاقتصادية بالغذاء والتغذية والأمن الغذائي والصحة العامة.





ومن أبرز الموضوعات التي يتناولها المؤتمر "الأغذية المعدلة وراثيًا ودور المؤسسة في الرقابة على الغذاء ، أسس الرقابة والاشراف على منشآت خدمات التغذية بالقطاع الصحى ، الإجراءات القانونية والتنظيمية لتعزيز النظام الغذائي الصحى ، المواد الحافظة وآثرها على هيموجلوبين الدم ، المكملات الغذائية .. حاحة أم ترف... وغيرها من الموضوعات ذات الأهمية".



