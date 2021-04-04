الأهلي يتأهل والزمالك يكتب التاريخ.. حصاد الجولة الخامسة بـ دوري الأبطال

أسدل الستار على الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، أمس السبت، والتي شهدت تأهل الأهلي إلى الدور ربع النهائي، وإنعاش الزمالك آماله في الصعود.

ويستعرض "صدى البلد" حصاد الجولة الخامسة، من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا:





تأهل الأهلي:

تأهل الأهلي إلى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، رغم التعادل مع المريخ السوداني 2 - 2، في مباراة ظهر فيها المارد الأحمر بمستوى أقل من المتوسط، حيث تأخر بهدفين في الشوط الأول، لكنه نجح في تعديل النتيجة في الشوط الثاني، عن طريق بدر بانون وياسر إبراهيم.









الأهلي تنتظره مواجهة نارية في الدور ربع النهائي بعد ضمان المركز الثاني في المجموعة الأولى رسميا، حيث من الممكن أن يواجه الترجي أو صن داونز أو الوداد المغربي.









الزمالك يكتب التاريخ في الجزائر:

أخيرا حقق الزمالك فوزه الأول في دور المجموعات، بعد التغلب على مولودية الجزائر، أمس، السبت، في المباراة التي جمعتهما على ملعب 5 جويلية، بهدفين دون رد، سجلهما أوباما وشيكابالا.









الزمالك أنعش آماله في التأهل مجدد، حيث يحتاج للفوز على تونجيث في المباراة القادمة، مقابل هزيمة مولودية الجزائر أمام الترجي، للصعود إلى ربع النهائي.









الفارس الأبيض كتب التاريخ بانتصاره على مولودية الجزائر، حيث كان هذا الانتصار الأول للزمالك على الأراضي الجزائرية على مر التاريخ، كما أنها المرة الأولى التي يهُزم فيها مولودية الجزائر في البطولات الأفريقية على مدار تاريخه، من فريق أجنبي.









نتائج مباريات الجولة الخامسة:

الهلال 0 - 0 صن داونز





شباب بلوزداد 2 - 0 مازيمبي





المريخ 2 - 2 الأهلي





سيمبا 4 - 1 فيتا كلوب





بيترو أتلتيكو 0 - 1 حوريا





تونجيث 2 - 1 الترجي





كايزر تشيفيز 1 - 0 الوداد





مولودية الجزائر 0 - 2 الزمالك