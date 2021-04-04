المستشفيات التعليمية: خطة لتطوير معهد الكلي و٢٥ مليون جنيه تكلفة تجهيزات غرف العمليات الجديدة

يقوم معهد الكلى والمسالك البولية بتقديم الخدمات الطبية لمرضى الاعتلال الكلوي والمسالك البولية بالعيادات الخارجية وكذا بالاقسام الداخلية.





ويقدم المعهد خدماته بالعيادات الخارجية الجديدة والكشف الطبي من خلال عيادات الذكورة والقلب والتغذية وكلى الاطفال وديناميكية التبول والتفتيت بالأشعة التصادمية، وجهاز إزالة البروستاتا وهو جهاز المنظار المرن ويعد واحد من ثلاثة اجهزة في مصر وتم مؤخرا افتتاح وحدة قياس كثافة العظام.





من جانبه قال الدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية،إن المعهد قام بتجهيزات لغرف العمليات الجديدة بتكلفة إجمالية بقيمة 25 مليون جنيه، موضحا أنه تم افتتاح جناح العمليات الجديد بطاقة خمس غرف عمليات على احدث النظم بالاضافة لتعقيم مركزى، وغرفة افاقة تحتوي علي اربع سرائر افاقة مع اجراء جميع العمليات الكبري والصغري وذات المهارة من العمليات الخاصة بالخصية، والسلس البولي لدي السيدات.





و أضاف رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية،أن المعهد يحتوي علي ٩٦ ماكينة للغسيل الكلوي، لتقديم الخدمة الطبية ل عدد ٤١٦ مريض غسيل دائم بمعدل تلات مرات اسبوعيا، وكذا ١٢ ماكينة غسيل طوارئ لتخدم من ١٥ الى ٢٠ حالة يوميا ما بين تأمين صحي و نفقة دولة وأكثر من ٤٠ جهة تعاقدية بين الجهات والشركات المختلفة التي تحصل علي الخدمة من المعهد.





من جانبه قال الدكتور شريف صوار مدير المعهد،إن المعهد لديه خطة تطوير شاملة تبدأ بتطوير المباني وغرف العمليات الجديدة وفقا لمعايير الجودة والسلامة لتحقيق مستوى عال من مكافحة العدوى، مع السهولة فى اجراء العمليات الجراحية لكبر مساحة الغرف لتيسير الحركة وحجب الصوت خارج الغرف لسهولة التركيز.





من ناحية الابحاث والتدريب،أشار صوار،إلى أن المعهد يستقبل الزمالة المصرية وكذا عدد من الطلاب الأجانب حوالي ٣٠ طبيب زمالة.





وتابع صوار، ان المعهد يقدم الخدمة الطبية لمرضي الحصوة بتفتيت الحصوات وكذا الغسيل الكلوي وزرع الكلي، خدمة الزرع للأطفال من سن ٨ سنوات، وكذا كافة خدمات المعامل وبنك الدم.





وعن فترة العمل أثناء كورونا،نوه مدير المعهد،بأن المعهد استقبل حالات الغسيل الكلوي من مستشفى منشية البكري ومستشفي هليوبولس ومستشفي الساحل التعليمي، وذلك اثناء الموجه الاولى من كورونا، بعدد ١٢٣ حالة غسيل.







