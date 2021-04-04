حوار - نائب رئيس اتحاد كرة جنوب أفريقيا يكشف حقيقة التواصل مع موسيماني لتدريب البافانا بافانا

أجرى "صدى البلد" حوارا مع جلادوان وايت، نائب رئيس اتحاد كرة القدم بجنوب أفريقيا، وتحدث عن حقيقة المفاوضات مع موسيماني لتدريب منتخب البافانا بافانا بعد إقالة موليفي نتسيكي لفشله في الصعود لنهائيات كأس أمم أفريقيا والتي تقام العام المقبل بالكاميرون.









كما تحدث جلاودن عن أسباب خروج منتخب جنوب أفريقيا من بطولة كأس الأمم الأفريقية وأداء منتخب مصر والنادي الأهلي.





وجاء الحوار كالتالي:

هل تم التواصل مع موسيماني لتدريب منتخب جنوب أفريقيا؟



لا يوجد أى مفاوضات مع موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي.









من المرشحون لقيادة منتخب جنوب أفريقيا؟



موسيماني مدرب كبير وقوي للغاية ولديه العديد من الإنجازات، ولكن حتى الآن لم يتم وضع مرشحين لتولي المهمة في المنتخب الوطني.









أسباب خروج منتخب البافانا بافانا من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية؟ ورأيك في أداء منتخب مصر؟



لاعبونا يفتقرون إلى الشغف باللعب لبلدهم مقارنة بالفراعنة وهذا سبب خروجنا من بطولة كأس الأمم الأفريقية، تابعت أداء منتخب مصر خلال الفترة الماضية، هم يؤدون بشكل رائع ويمتلكون قدرات عالية خصوصا مع تواجد نجم كبير مثل محمد صلاح.









ماذا عن تشكيل الجهاز الفني الجديد؟

ما زالت الاختيارات محل دراسة ولم يتم وضع أسماء لتولي المهمة الفنية لمنتخب البافانا بافانا.









هل زادت شعبية الأهلي في جنوب أفريقيا بعد التعاقد مع موسيماني؟

شعبية النادي الأهلي زادت بشكل كبير في البلاد بعد التعاقد مع موسيماني، أصبح سفيرا لنا في الخارج، وعندما يصبح أحد ممثلا لبلادنا يحصل على كامل الدعم من مواطنيه، يشعر مواطنو جنوب أفريقيا بالإثارة وهم يدعمون النادي الأهلي فعليًا على جميع منصات التواصل الاجتماعي.











رأيك في موسيماني؟

مدرب جيد تعلم الكثير من المدرب كارلوس بيريرا خلال التحضير لكأس العالم 2010، لقد عملت معه بشكل وثيق، فهو يفرض ويحافظ على علاقة شخصية مع لاعبيه، إنه يخلق إحساسًا بالإيمان والانتماء ويؤمن بأفضل المواهب التي يكملها العمل الجاد أيضًا.









كيف ترى أداء محمد صلاح؟

أحد أبرز اللاعبين على مستوى العالم ويقدم أداءً مبهرا، أداء محمد صلاح مع منتخب مصر ذكرني بلاعب كبير أيضا وهو محمد أبو تريكة، لا شك أنهما أفضل لاعبين في مصر خلال الفترة الأخيرة.





وعن وجهة صلاح القادمة، يجب أن يذهب للدورى الإسباني، هناك سيحقق المزيد من الإنجازات، وأعتقد أن ريال مدريد سيكون أفضل اختيار للفرعون.



