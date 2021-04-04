محافظ المنوفية يكرم الأم المثالية علي مستوي الجمهورية وعددا من الأمهات المثاليات

كرم اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية الحاجة روحية محروس عبد الرحمن الحاصلة علي لقب الأم المثالية والمركز الأول علي مستوي الجمهورية (أم لذوي الهمم ).





كما كرم الحاجة وفاء محمد عبد الله من مركز الشهداء فائزة بالمركز الأول علي مستوي المحافظة ، نفوسة عبد الحافظ السيد من مركز تلا فائزة بالمركز الثاني علي مستوي المحافظة ، فاطمة عبد الفتاح خطاب من مركز الشهداء فائزة بالمركز الثالث علي مستوي المحافظة.





و شمل التكريم السيدة منال سعد الهواري من مدينة سرس الليان كأم بديلة تخدم داخل أحدي المؤسسات ، حيث تم تسليم شهادات تقدير ومساعدات مالية تقديرا لقصص كفاحهن .





جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي حيث أعرب عن سعادته بفوز الامهات المثاليات بهذا اللقب ، مؤكدا على أن اختيارهن يأتى نوعا من التقدير الرمزى وعرفانا بالجميل لما قدمنه لأسرهن وللمجتمع ضاربين المثل للتضحية والعطاء وتدعيم الأسرة والحفاظ على كيانها لتنشئة أجيال صالحة ومتفوقة مفيدة للمجتمع باعتبارهم بناة المستقبل .



