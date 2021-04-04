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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

شباب النواب: نسعى لتطوير المنظومة الرياضية في مصر وترك بصمة في الإسكندرية

وفد لجنة الشباب والرياضة
وفد لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان مع محافظ الاسكندرية

قال الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة  بمجلس النواب ،إن اللجنة تسعي لتطوير المنظومة الرياضة في مصر لاسيما أنها تضم نخبة كبيرة من النواب الذين حققوا إنجازات كبيرة في العديد من الألعاب الرياضية المختلفة.

جاء ذلك خلال زيارة لجنة الشباب لمحافظ الاسكندرية ، الدكتور محمد الشريف بديوان عام المحافظة ، علي هامش الجولة التي تقوم بها لتفقد عدد من مراكز الشباب بالمحافظة.

وأكد رئيس لجنة الشباب  أن اللجنة تضم نجوما كبار في كرة القدم هم  النواب حازم امام وحسام غالي ومحمد عمر فضلا عن أبطال عالميين مثل النائبتين هادية حسني وآية مدني بخلاف وجود عدد آخر من المتخصصين ورؤساء الاندية  لافتا الي أن الهدف من زيارة اللجنة لمحافظة الاسكندرية ، هو تفقد عدد من مراكز الشباب ،التي تقدم نواب المحافظة  بطلبات احاطة بشأنها.

واكد ان لجنة الشباب تسعي لترك بصمة كبيرة ، في محافظة الاسكندرية من أجل استكمال الانجازات التي تتحقق علي ارض المحافظة ، لافتا الي ان هناك تنسيقا كبيرا بين اللجنة ووزير الشباب الدكتور اشرف صبحي ، الذي وصفه بالوزير النشيط علي حد قوله.

ومن المقرر  أن تتفقد اللجنة  برئاسة النائب محمود حسين ،عدد من  الاندية ومراكز الشباب بالمحافظة، منها مركز شباب العامرية ،برج العرب القديم ،مركز شباب الجزائر ،ومركز شباب بهيج .

وأكد الدكتور محمود حسين  أن اللجنة ستنهي زيارتها بتفقد  ستاد الاسكندرية ونادي الاتحاد السكندري والنادي الاولمبي ومركز شباب الانفوشي والسيالة وسموحة والجياد.

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