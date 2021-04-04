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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المصري للغرف السياحية: نجاح موكب المومياوات الملكية أكد تقدير المصريين لتاريخهم

صدى البلد

أعرب الاتحاد المصري للغرف السياحية باسم قطاع السياحة بمصر عن فخر واعتزاز القطاع مثل جميع المصريين بالتنظيم الرائع للفعالية والذي جاء في أفضل وأبهى صوره ليليق باسم مصر ومكانتها عالميا وايضا بتاريخها وحضارتها ، كما يليق بالمكانة التاريخية العظيمة للملوك والملكات الذين تم نقل مومياواتهم، وذلك بعد أن تابع العالم الحدث الاثري والثقافي والسياحي الأهم والأبرز ، فعاليات الموكب غير المسبوق لنقل 22 مومياء لملوك وملكات مصر القديمة ، من موقعهم في المتحف المصري بميدان التحرير، إلى موقعهم الجديد في المتحف القومي للحضارة المصرية.

وعبر مجلس ادارة الاتحاد عن فخره بهذا الحدث التاريخي الفريد ليؤكد ان ما حدث سلط أضواء العالم باثره ايضا علي ما يحدث علي أرض مصر حاليا من حداثة وتنمية شاملة يقودها بإصرار واقتدار الرئيس عبد الفتاح السيسي سعيا لوضع مصر في مصاف الدول الكبرى.

 كما أكد للعالم اجمع علي عدة حقائق مهمة منها تقدير مصر واحترامها لتاريخها واجدادها الذين صنعوا تاريخا سيظل خالدا ، كما اكد ايضا علي قدرة مصر علي تنظيم اكبر واهم الاحداث بقدرة تنظيمية هائلة وباسلوب علمي ومجهود وفكر وايادي مصرية خالصة تضمن نجاح الحدث رغم ضخامته وكثرة تفاصيله و صعوبتها ودقتها ، كما يؤكد على مدى اهتمام الدولة المصرية حكومة وشعبا بقطاع السياحة والاثار وتسخير كافة امكانياتها لدعم ومساندة هذا القطاع

وفي هذا الاطار فان مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف يتقدم باسمى آيات الشكر والتقدير لكل من ساهم في التخطيط. والتجهيز والإعداد والتنفيذ لهذا الحدث العالمي العظيم .

 ويتقدم بالشكر الى الرئيس عبد افتتح السيسي لدعمه هذا الحدث العظيم وحرصه علي حضوره واستقبال المومياوات الملكية بنفسه لدي وصولها متحف الحضارات.

كما يتوجه بالشكر الي رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي الذي تابع عن كثب كل تفاصيل الحدث والي الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار الذي بذل جهدا كبيرا حتى يخرج هذا الحدث بتلك الصورة المشرفة لمصر امام العالم باثره بدء من الفكرة وتحويلها الي واقع رائع ابهر العالم اجمع وما بين الفكرة والتنفيذ جهدا لم ينقطع بمشاركة وزارة السياحة والاثار وجميع العاملين بها وكافة اجهزة الدول  .

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