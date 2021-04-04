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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

احذر من إعراض الله عنك .. على جمعة يوضح أسبابه

صدى البلد

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو كبار هيئة العلماء، إنه يجب على العبد ألا يتدخل فى شئون غيره ، فذلك من خلق سيدنا محمد – صلى الله عليه وسلم – فروى عنه قوله: «من حسن إسلام المرء تركة ما لا يعنيه». 

وأضاف "جمعة" ، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواص الإجتماعي فيسبوك، أنه فيما قال الحسن البصري رحمه الله : من علامة إعراض الله عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه .

وتابع : "يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف إلى الطريق الذي يبلغ به العبد كمال دينه وحسن إسلامه وصلاح عمله فبيّن أن مما يزيد إسلام المرء حُسنا أن يدع ما لا يعنيه ولا يفيده في أمر دنياه وآخرته، معنى الحديث : أن النبى (صلى الله عليه وسلم) يوجه أمته بالاشتغال بما ينفعها ويقربها من ربها ، فالنفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية فمن اشتغل بالناس نسي أمر نفسه وأوشك اشتغاله بالناس أن يوقعه في أعراضهم بالقيل والقال كما أن انشغال المرء بنفسه وبما يَعينه فيه حفظ للوقت ومسارعة في الخير .

واسترسل : "قوله " تركه ما لا يعنيه " الترك المقصود به في هذا الحديث يشمل أمورا كثيرة منها ترك فضول النظر لما في التطلع إلى متاع الدنيا من إفساد للقلب وإشغال للبال وترك فضول الكلام ولغو الحديث لأنه يتعلق بجارحة خطيرة ألا وهي جارحة اللسان ، موضحا : "يوضح الحديث أن الضابط الصحيح لترك ما لا يعني هو الشرع لا مجرد الهوى والرأي لذلك جعله النبي (صلى الله عليه وسلم) أمارة على حسن إسلام المرء فإن بعض الناس يترك أمورًا قد دلت عليها الشريعة بدعوى أنها تدخل في شؤون الآخرين فيُعرض الإنسان عن إعطاء النصيحة للآخرين ويترك ما أمره الله به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة احترام الخصوصيات وكل هذا فيه إبتعاد عن الشرع وبُعد عن هدى النبوة فإنه (صلى الله عليه وسلم) كان تاركا لما لا يعنيه ومع ذلك كان ناصحا مرشدا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر .

ونوه إلى أن ما يستفاد من هذا الحديث الشريف حرص الشرع على حفظ الإنسان من ضياع وقته ودينه مما يعين العبد على تزكية النفس والتزود من الصالحات.

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