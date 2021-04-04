بعد حادث قطاري طهطا.. سائق قطار الصحافة يتوقف قبل الاصطدام بمُشيعي جنازة بالمراغة في سوهاج

نجح مصطفى أحمد بدوي، سائق القطار رقم ٧٧٦ "الصحافة"، في تفادي كارثة محققة بعد أن لاحظ أثناء سيره عبور عدد كبير من الأهالي بنجع الجعران التابع لقرية بني هلال بمركز المراغة شمالي محافظة سوهاج ، لشريط السكة الحديد من مدق غير مخصص للعبور لتشييع جنازة أحد ابناء القرية، حيث تمكن السائق من وقف عجلات القطار لينقذ عشرات الأرواح قبل دهسهم.









وأنقذت العناية الإلهية عشرات الأهالي من مُشيعي الجنازة وكتب لهم عمرًا جديدًا بعد أن نجح السائق البالغ من العمر ٥١ عامًا، في وقف القطار على بُعد ٧٠ مترًا من المارة، ليتفادي حدوث كارثة يضيع على إثرها عشرات الأرواح وتصبح الجنازة جنائز.



