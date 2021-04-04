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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوات تعريفية بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري بأبنوب

ندوة التعريف بمشروع
ندوة التعريف بمشروع تطوير الريف

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتنظيم ندوات تعريفية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري بجميع مراكز وقرى المحافظة وتوعية المواطنين وشرح الخدمات التي سيتم تقديمها والمشروعات المزمع تنفيذها على أرض المحافظة بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بهدف الارتقاء بمستوى المعيشة وتحسين الخدمات المقدمة لهم في القطاعات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030 معلنًا تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ خطط التنمية الموضوعة ورفع قدرات البنية الأساسية وتحسين المستوى المعيشي على أرض الواقع.

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وأوضح محافظ أسيوط أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف 7 مراكز بالمحافظة بإجمالي 149 قرية و894 تابع وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 5 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح" وسيتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

وفي هذا الإطار نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب ندوة تعريفية بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصرى بناءا على توجيهات محافظ أسيوط لتفعيل دور اللجان المجتمعية بقري مركز أبنوب مع التشديد على ضرورة الحرص على تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وارتداء الكمامات وتم خلال الندوة مناقشة وطرح عدة أسئلة واستفسارات من الحضور والتجاوب معهم.

حضر الندوة أحمد عرفة وشنودة موسي نواب رئيس المركز ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية بمبادرة حياة كريمة ورؤساء الوحدات المحلية لقري بني ابراهيم والحمام والمعابدة وبني محمديات وبمشاركة عدد من أهالي قرى مركز أبنوب.

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