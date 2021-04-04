«مستقبل وطن» كفر الشيخ يكرم الأم المثالية الثانية على الجمهورية





كرمت أمانة حزب مستقبل وطن، بمركز الرياض، بمحافظة كفر الشيخ، الأم المثالية الثانية على مستوى الجمهورية، والأولى على مستوى المحافظة للعام الحالي، السيدة سعيدة إبراهيم رزق، ابنة مركز الرياض





ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، والمهندس فوزي الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة.





قال الدكتور علي أبو شوشة، الأمين المساعد ونائب أمين الحزب بالمحافظة، إن تكريم المرأة المثالية الثانية على مستوى الجمهورية وأولي المحافظة، يأتي كونها مثالًا طيبًا للمرأة المصرية عمومًا، حيث إنها ضحت من قبل بإحدى كليتيها لزوجها المريض، وبعد وفاته بذلت جهدًا كبيرًا حتى أصبح أحد أبنائها طالبًا في كلية الطب، والآخر حصل على مؤهل عال، ومازالت تواصل تربيتهم بشرف وأمانة وفخر.





وأوضح «أبو شوشة» أن تكريم المرأة المثالية، تم بالتنسيق بين أمانة المرأة بالمحافظة وأمانة مركز الرياض، بحضور المحاسب رضا عبد العزيز، أمين الحزب بمركز الرياض، وأشرف الدسوقي، أمين التنظيم، وماجدة مصطفى، أمينة المرأة بالمركز، وتم منحها شهادة تقدير ومبلغ مالي وهدايا أخرى.





من جانبها قالت حنان قنديل، أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بالمحافظة، إن تكريم الأم المثالية الثانية على مستوى الجمهورية، سعيدة إبراهيم رزق، من مركز الرياض، جاء نتيجة لعطائها اللا محدود وكفاحها المستمر من أجل تربية أبنائها دون كلل أو ملل ضاربة المثل للجميع، أن الأم من الممكن أن ترعى أسرتها بالجهد والعرق وبأقل الإمكانيات، فامتهنت تجارة الأسماك التي تحتاج إلي جهد كبير في البيع والشراء، وواصلت جهودها في تربية وتعليم أبنائها دون النظر إلي المتع الدنيوية الزائلة، إلا أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملًا، فأصبحت أما مثالية، وكرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،

وأثني عليها مع باقي الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية، مؤكدة أنها ستسعى لتوفير عمرة مجانية لها لتحقيق رغبتها.





ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات، والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين