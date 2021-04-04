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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لن يقل عن ٤٠ مترا.. محافظ الجيزة يتفقد أعمال توسعة شارع خاتم المرسلين

جولة محافظ الجيزة
جولة محافظ الجيزة

أجري اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة ميدانية لمتابعة الموقف التنفيذي لعددآ من المحاور الجاري تنفيذها وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير محاور الحركة المرورية مما سيساهم في أحداث طفرة مرورية بالمحافظة بشكل عام.

شملت جولة محافظ الجيزة تفقد شوارع خاتم المرسلين وترعة الزمر وأعمال تنفيذ المرحلة الثانية من مسار محور أنور السادات وتوسعة كوبري ترسا وذلك بأحياء العمرانية والطالبية .

و تابع المحافظ أعمال توسعة وتطوير شارع خاتم المرسلين بدءآ من ترعة الزمر وحتي كوبري ترسا وذلك بعد إزالة كافة التعديات والعقبات المتواجدة علي خط التنظيم لكى يصل عرض الشارع الى 40 م لاستيعاب حجم الحركة المرورية المتوقعة خلال الفترة المقبلة لذلك الشريان المرورى.

و كلف المحافظ بإجراء رفع مساحي للشارع علي الطبيعة ليتأكد بنفسه من تنفيذ المساحة المحددة مشددًا علي الاستعانة بالتخطيط العمراني و جهاز شبكات المرافق لإجراء رفع مساحي للشارع بالكامل للتأكد من تنفيذ خط التنظيم وذلك قبل بدء أعمال الرصف لضمان تنفيذ المساحات المحددة وتوحيد مساحات أرصفة المشاة بطول الشارع وان لا يقل عرضها عن ٢م لضمان سير المشاة في حرم أمن .

كما وجه حي العمرانية بالتنسيق مع شركة الكهرباء لسرعة الانتهاء من نقل جميع غرف وأكشاك الكهرباء المتعارضة مع أعمال التطوير .

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