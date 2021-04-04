مدير التعليم بالسويس يتفقد مدارس الثانوية لمتابعة انتظام سير الدراسة

تفقد مدارس مدرسة التعاونيات الصناعية بنات مدرسة السويس الثانوية العسكرية بنين ومدرسة محمد بخيت الابتدائية .

وشدد الفولي،خلال زيارته، على مديري المدارس بضرورة الانضباط فى أداء العمل وإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة خلال اليوم الدراسي، وتعقيم المدارس بعد انتهاء اليوم الدراسي والحفاظ دائما على إجراءات التباعد وارتداء الكمامات وعدم المصافحة بالأيدي وإتخاذ الإجراءات السريعة لكل من يظهر عليه عرض مرضي سواء من الطلاب أو المعلمين والعاملين بالتربية والتعليم.