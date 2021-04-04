إصابة ٦ أشخاص إثر إنقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي الشرقي بسوهاج

أُصيب 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسم، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي الشرقي بناحية قرية أولاد الشيخ بمركز دارالسلام جنوبي شرق محافظة سوهاج









وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دارالسلام يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بانقلاب سيارة ميكروباص بناحية قرية أولاد الشيخ دائرة المركز، ووجود مصابين.





وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من:"فاطمة. م - 27 عامًا، أيمن ت - 30 عامًا، أسامة. م - 32 عامًا، سلوى. ر - 27 عامًا، زهراء. م - 23 عامًا، أحمد ص - 34 عامًا، عبده ص - 31 عامًا، أحمد. ف - 37 عامًا، محمد. ص - 31 عامًا"، مصابين بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم.





وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي.



