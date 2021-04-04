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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

محافظ الإسكندرية لوفد النواب: أول مرة أرى لجنة شباب البرلمان كلها شباب

وفد لجنة الشباب والرياضة
وفد لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان مع محافظ الاسكندرية

مازح اللواء محمد الشريف ، محافظ الاسكندرية ، اعضاء وفد لجنة الشباب بمجلس النواب ، خلال لقائه بهم في ديوان المحافظة قائلا :" أول مرة اشوف لجنة شباب في البرلمان كلها شباب ".

وقال المحافظ ، خلال لقائه بوفد البرلمان ، تعاملت  في وقت سابق مع اكثر من لجنة شباب بالبرلمان ، وكنت الاحظ ان اعضاء اللجنة جميعهم من كبار السن ، معبرا عن سعادته بزيارة اللجنة للمحافظة.

وأشاد المحافظ، بالتعاون الكبير بين اعضاء لجنة الشباب  من أجل تحقيق مصالح المواطنين ، مطالبا بسرعة حل مشكلة الصالة المغطاة باستاد الاسكندرية.

وفي نهاية اللقاء أهدي الدكتور محمود حسين ، رئيس لحنة الشباب لمحافظ الاسكندرية درع مجلس النواب ، ودرع لجنة الشباب ، كما أهدت مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية درعها لرئيس لجنة لشباب.

ومن المقرر، أن تتفقد اللجنة  برئاسة النائب محمود حسين ،عدد من  الاندية ومراكز الشباب بالمحافظة، منها مركز شباب العامرية ، برج العرب القديم ،مركز شباب الجزائر ،ومركز شباب بهيج.

وتابع : " اللجنة ستنهي زيارتها بتفقد  ستاد الاسكندرية ونادي الاتحاد السكندري والنادي الاولمبي ومركز شباب الانفوشي والسيالة وسموحة والجياد.

ويضم وفد لجنة الشباب  الذي  يترأسه النانب محمود حسين  رئيس اللجنة بكلا من النائب حسام غالي امين سر اللجنة - درويش مرعي وحازم امام - محمد عمر وطارق السيد - ولاء عبدالفتاح - خالد بدوي - هادية حسني - آية مدني والنائب محمود توشكي ،‫ وغادة علي وهادية منسي وابراهيم عبداللطيف أمين اللجنة.

وشارك من نواب الاسكندرية عبدالفتاح محمد عبدالفتاح ، رزقي راغب ، سامح السائح ، طارق السيد.

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