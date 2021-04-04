محافظ الإسكندرية لوفد النواب: أول مرة أرى لجنة شباب البرلمان كلها شباب

محافظ الإسكندرية لوفد النواب: أول مرة أرى لجنة شباب البرلمان كلها شباب
مازح اللواء محمد الشريف ، محافظ الاسكندرية ، اعضاء وفد لجنة الشباب بمجلس النواب ، خلال لقائه بهم في ديوان المحافظة قائلا :" أول مرة اشوف لجنة شباب في البرلمان كلها شباب ".
وقال المحافظ ، خلال لقائه بوفد البرلمان ، تعاملت في وقت سابق مع اكثر من لجنة شباب بالبرلمان ، وكنت الاحظ ان اعضاء اللجنة جميعهم من كبار السن ، معبرا عن سعادته بزيارة اللجنة للمحافظة.
وأشاد المحافظ، بالتعاون الكبير بين اعضاء لجنة الشباب من أجل تحقيق مصالح المواطنين ، مطالبا بسرعة حل مشكلة الصالة المغطاة باستاد الاسكندرية.
وفي نهاية اللقاء أهدي الدكتور محمود حسين ، رئيس لحنة الشباب لمحافظ الاسكندرية درع مجلس النواب ، ودرع لجنة الشباب ، كما أهدت مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية درعها لرئيس لجنة لشباب.
ومن المقرر، أن تتفقد اللجنة برئاسة النائب محمود حسين ،عدد من الاندية ومراكز الشباب بالمحافظة، منها مركز شباب العامرية ، برج العرب القديم ،مركز شباب الجزائر ،ومركز شباب بهيج.
وتابع : " اللجنة ستنهي زيارتها بتفقد ستاد الاسكندرية ونادي الاتحاد السكندري والنادي الاولمبي ومركز شباب الانفوشي والسيالة وسموحة والجياد.
ويضم وفد لجنة الشباب الذي يترأسه النانب محمود حسين رئيس اللجنة بكلا من النائب حسام غالي امين سر اللجنة - درويش مرعي وحازم امام - محمد عمر وطارق السيد - ولاء عبدالفتاح - خالد بدوي - هادية حسني - آية مدني والنائب محمود توشكي ، وغادة علي وهادية منسي وابراهيم عبداللطيف أمين اللجنة.
وشارك من نواب الاسكندرية عبدالفتاح محمد عبدالفتاح ، رزقي راغب ، سامح السائح ، طارق السيد.