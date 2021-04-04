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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الرياضة الجنوب سوداني : سعيد بجهود الرئيس السيسي في تنمية الروابط مع بلادنا

صدى البلد

في حوار مفتوح بين الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، ونظيره الجنوب سوداني ألبينو بول، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر القاهرة القومي الأول لشباب جنوب السودان، الذي تنظمه (إدارة الجامعات  - مكتب الشباب الافريقي) بالتعاون مع الاتحاد الوطني لشباب جنوب السودان ووزارة الشباب والرياضة الجنوبية السودانية و جامعة القاهرة فرع الخرطوم.

وأشاد ألبينو بول، وزير الشباب والرياضة الجنوب سوداني ، بدور مصر في مساعدة جنوب السودان، لاسيما في الأزمات التي تخوضها، وتطرق بالحديث عن استضافة مصر لأكثر من عشرة آلاف طالب وطالبة بالجامعات، موضحًا المجهودات التي تقوم بها الحكومة المصرية اتجاه الشباب السوداني. 

وأعرب عن سعادته بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة المصرية، والتي حتمًا ستصب في مصلحة السودان، موضحًا أهمية تخطي الحدود الجغرافية، والتعاون بين البلدين، مؤكدًا على أهمية تبادل المصالح بين البلدين الأشقاء.

وتقدم الدكتور ألبينو بول بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لاهتمامه دومًا بقضايا السودان، لافتا الانتباة لمشاريع مصر الخدمية لشباب جنوب السودان، مؤكدا حرص القيادات المصرية على العلاقات المتبادلة بين البلدين.

واختتم حديثه عن عظمة مصر، وسعادته بما شاهده ليله أمس، حول موكب المومياوات الذهبي الذي أبهر العالم أجمع، وأكد حرصه الشديد على مشاهدة الحدث، مشيدًا بعظمة الحضارة المصرية التي تعدت ال٧٠٠٠ عام.

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