انشغلت برسالة نصية للحظات.. قائدة سيارة تنهي حياة مسن بسبب الموبايل

عوقبت قائدة سيارة أمريكية بالسجن على خلفية تسببها في مصرع رجل مسن في الـ64 من عمره، حيث أطاحت به بسيارتها وألحقت به إصابات خطيرة بعد تجاوزها إشارة المرور الضوئية الحمراء في ظل انشغالها بهاتفها المحمول أثناء القيادة.





ووفقًا لتقارير إخبارية، فإن قائدة السيارة "جيسينيا فاجاردو"، والتي سبق أن تم تعليق رخصة قيادتها مرتين، أطاحت بالضحية "ألفريد بوكاري" أثناء اجتيازها أحد الطرق في حي "مانهاتن" بمدينة "نيويورك" الأمريكية في الـ19 من يوليو لعام 2019.





وجاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أمس، السبت، أن "بوكاري" أصيب أثناء عبوره الطريق بينما كانت متجهًا إلى محل عمله ليبدأ مناوبته كبواب، وقد وقع الحادث إثر انشغال قائدة السيارة بقراءة رسالة نصية على هاتفها المحمول، وتوفي الضحية بعد 5 أيام متأثرًا بإصاباته.





وأفاد التقرير بأن "جيسينيا فاجاردو"، البالغة من العمر 40 عامًا، تسببت أيضًا في إصابات خطيرة لسيدة أخرى وقت وقوع الحادث، حيث أطاحت بها بدورها.





وزعمت خلال التحقيقات أنها لم تر "ألفريد بوكاري" أو المصابة الأخرى التي أطاحت بها في ممر المشاة، كما حاولت استعطاف ضباط من شرطة "نيويورك" بإخبارهم أن شقتها قد احترقت وسُجن والد طفلها على خلفية واقعة مماثلة.



