عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

انشغلت برسالة نصية للحظات.. قائدة سيارة تنهي حياة مسن بسبب الموبايل

انشغلت برسالة نصية
انشغلت برسالة نصية للحظات.. قائدة سيارة تنهي حياة مسن

عوقبت قائدة سيارة أمريكية بالسجن على خلفية تسببها في مصرع رجل مسن في الـ64 من عمره، حيث أطاحت به بسيارتها وألحقت به إصابات خطيرة بعد تجاوزها إشارة المرور الضوئية الحمراء في ظل انشغالها بهاتفها المحمول أثناء القيادة.

ووفقًا لتقارير إخبارية، فإن قائدة السيارة "جيسينيا فاجاردو"، والتي سبق أن تم تعليق رخصة قيادتها مرتين، أطاحت بالضحية "ألفريد بوكاري" أثناء اجتيازها أحد الطرق في حي "مانهاتن" بمدينة "نيويورك" الأمريكية في الـ19 من يوليو لعام 2019.

وجاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أمس، السبت، أن "بوكاري" أصيب أثناء عبوره الطريق بينما كانت متجهًا إلى محل عمله ليبدأ مناوبته كبواب، وقد وقع الحادث إثر انشغال قائدة السيارة بقراءة رسالة نصية على هاتفها المحمول، وتوفي الضحية بعد 5 أيام متأثرًا بإصاباته.

وأفاد التقرير بأن "جيسينيا فاجاردو"، البالغة من العمر 40 عامًا، تسببت أيضًا في إصابات خطيرة لسيدة أخرى وقت وقوع الحادث، حيث أطاحت بها بدورها.

وزعمت خلال التحقيقات أنها لم تر "ألفريد بوكاري" أو المصابة الأخرى التي أطاحت بها في ممر المشاة، كما حاولت استعطاف ضباط من شرطة "نيويورك" بإخبارهم أن شقتها قد احترقت وسُجن والد طفلها على خلفية واقعة مماثلة.

يشار إلى أنه قد صدر حكم ضد قائدة السيارة بالسجن لمدة تتراوح ما بين عامين إلى 6 أعوام، وذلك أمس الأول، الجمعة.

ترشيحاتنا

زاهي حواس يحسم الجدل ويكشف سر جمال شعر الملكة تي

تعليق يسري نصر الله بعد حصوله على لقاح كورونا

حقوق النواب تتفقد مشروعات حياة كريمة بالصعيد: سوهاج يتوفر بها فرص استثمارية واعدة..ومطالب بطرح حوافز لتشجيع الاستثمار

موجز السوشيال: محمد رمضان يستعرض سياراته.. وشريف منير في غرفة العمليات

رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق يكشف تورط إسرائيل فى مخطط ضد المملكة

مجلة فرنسية: موكب المومياوات عرض غير مسبوق لملوك الفراعنة في شوارع القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد من الكاف بشأن مباريات الجولة الأخيرة لمجموعات أبطال أفريقيا

مستشار السيسي يكشف تفاصيل الموجة الثالثة لكورونا والأعراض الجديدة.. فيديو

صدمة لـ الزمالك.. مدرب الترجي يستبعد 3 نجوم من مواجهة مولودية الجزائر"خاص"

لميس الحديدي عن إيقاف مسلسل "الملك": قرار محترم ومسؤول

أغلق بالشمع الأحمر.. حسن شاكوش يخالف القانون ويفتتح كوفي شوب بدون ترخيص

مذبحة في بيراميدز نهاية الموسم .. رحيل كل اللاعبين الكبار

شاهد.. أول رد من سوسن بدر بعد الجدل المثار لعدم اختيارها فى موكب المومياوات الملكية

الكويت.. قرار عاجل بشأن محاكمة الشيخ جابر المبارك ووزير الداخلية والدفاع السابق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: مصر الأمس واليوم

د. هادى التونسي يكتب: هل يخرج المارد من القمقم !

د. عبد الرحمن نصر نصار يكتب: «النار»

د. صلاح عبد الجابر عيسى يكتب: النَّفْخَةُ (قصيدة شعر)

المهندس محمد المنزلاوي يكتب: فخور ببلدي

داليا السواح تكتب: مصر تبهر العالم

المزيد