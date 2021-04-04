خلال لقائه بالشباب.. محافظ الشرقية يحذر من الإنسياق وراء الشائعات

عقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية لقاءًا حواريًا مع مجموعة من الشباب لتبادل الرؤى والمقترحات وتسليط الضوء على المشكلات والقضايا وإتاحة الفرصة لهم لعرض مبادراتهم وتفعيل دورهم في صنع القرار.





وقال المحافظ إنه تم تحديد 41 قرية و 740 تابع وعزبة بمركز الحسينية والذي ظل لسنوات طويلة يعاني من الإهمال ونقص في الخدمات وبتنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري سيتغير شكل الحياه علي كافة الأصعدة بما يساهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.





وأكد أن الأعمال تسير علي قدم وساق بالتعاون بين الجهاز التنفيذي والشعبة الهندسية بالقوات المسلحة وتشمل تنفيذ مشروعات في قطاعات الصرف الصحي من خلال تطوير شبكات انحدار ومحطات رفع ومحطات معالجة وكذلك مد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب ومد شبكات الغاز الطبيعي وتوصيل شبكات الاتصالات المحدثة ورصف الشوارع الرئيسية والطرق الواصلة بين القري بالإضافة إلي توفير الخدمات التعليمية وإنشاء الوحدات الصحية والشبابية والبيطرية ومكاتب التضامن الاجتماعي.





وأضاف محافظ الشرقية أنه سيقوم بتنظيم زيارات دورية للشباب لمتابعة ما يتم من انجاز علي أرض الواقع بقري مركز الحسينية والتي ستشهد نقله نوعية وحضارية في كافة الخدمات المقدمة للمواطنين .





وخلال اللقاء أعلن المحافظ أنه جاري الإنتهاء من أعمال إنشاء محطة مياه البكارشة بمركز الحسينية لتعمل بطاقة إنتاجية 51 ألف متر مكعب / يوم وكذلك جاري الإنتهاء من أعمال التوسعات الجارية بمحطة طارق بن زياد بطاقة 20 ألف متر مكعب / يوم وذلك للمساهمة في القضاء على ضعف وصول مياه الشرب للمنازل بمراكز شمال المحافظة وتقديم كوب مياه نظيف للمواطنين.





وأوضح محافظ الشرقية أن المحافظة بدأت في تنفيذ المشروع القومي للتطوير العمراني لعواصم المحافظات وذلك بمنطقة الـ 83 فدان بقرية كفر الحمام وأرض المدرسة الثانوية بمنطقة الحريري لإنشاء 7800 وحدة سكنية مزودة بكافة الخدمات الأساسية وذلك للقضاء على المناطق العشوائية وتحسين مستوي معيشة قاطنيها وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدينة الزقازيق.





وخلال اللقاء حذر المحافظ الشباب من الإنسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة التي يتم تداولها عبر قنوات التواصل الاجتماعي بهدف زعزعة الثقة بين الدولة والمواطن مؤكدا علي ضرورة أن يدرك الشباب هذه المؤامرة التي تستهدف النيل من أمن واستقرار البلاد.





وقال إننا كمحافظة نتصدى لمثل هذه الأخبار الكاذبة والمغلوطة من خلال اصدار بيانات مدققه موضح بها الحقيقة كاملة وبعيدة عن التزييف او المجاملة لاحد وترفع علي الموقع الإلكتروني للمحافظة بالإضافة إلي نشر إنجازات كافة القطاعات الخدمية ليعلم المواطن حجم ما تقدمة الدولة من مشروعات تساهم في احداث التنمية الشاملة.





وحول استعدادات محافظة الشرقية لإستقبال شهر رمضان المبارك أكد محافظ الشرقية أنه أصدر تعليمات مشدده لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديري مديريات الصحة والتموين والطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية.





وأشار المحافظ ، إلى أنه جاري العمل في تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع لتعظيم الإستفادة من الموارد المائية وترشيد المياه، وحل مشاكل ضعف توصيل المياه لنهايات الترع لتحقيق عدالة توزيع المياه الصالحة لري الأراضي الزراعية، ما تحقق زيادة في الإنتاج الزراعي للمحاصيل، موضحا أنه جاري تبطين وتأهيل 100 ترعة بطول 415 كيلو مترًا بتكلفة مليار و400 مليون جنيه، (كمرحلة أولى) بالإضافة الي تبطين وتأهيل 1400 كيلومتر خلال 3 سنوات بإجمالي تكلفة 4 مليارات ونصف جنيه (كمرحلة ثانية).





وخلال اللقاء أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تولي إهتمامًا بذوي الهمم ايمانا منها بدورهم الهام في المجتمع لافتًا إلى أنه قام بإصدار توجيهات للعاملين بالديوان العام بإنشاء رامب في مدخل المحافظة يخصص لذوي الهمم تيسيرًا عليهم في التنقل والتحرك داخل الديوان العام بالإضافة إلي بحث امكانية تخصيص اتوبيسين تابعين للمحافظة يستخدمان لنقل ذوي الهمم داخل المدينة.





وحول توفير فرص عمل للشباب قال محافظ الشرقية أن المحافظة تضم 4 مدن صناعية بالإضافة إلي برنامج مشروعك وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والذي يقدم قروضًا للشباب لإقامة مشروعات تساعد في توفير حياه كريمة لهم وتعمل علي حل مشكلة البطالة بالإضافة الي تقديم التدريب ودراسة الجدوي والتمويل والدعم الفني والتسويق.





من جانبه قدم الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة الشكر والإمتنان لمحافظ الشرقية لحرصه علي حضور اللقاء الحواري مع الشباب وكذلك اصطحابه لهم في الجولات المختلفة التي يقوم بها بمتابعة نسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة.





حضر اللقاء الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومديري المديريات الخدمية والمستشار العسكري للمحافطة وعدد من شباب المحافظة.