القباج: نبذل أقصى الجهود لتطوير دور الرعاية.. والاهتمام بأبنائها على رأس أولوياتنا

شهدت نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم الاحتفال الذي تنظمه مؤسسة التثقيف الفكري بالجيزة التابعة للمؤسسة القومية لتنمية الاسرة والمجتمع، وذلك بحضور اللواء عبد الحكيم حمودة المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع.





وتضمن الاحتفال مجموعة من العروض الفنية التي يقدمها أبناء المؤسسة وهي عرض التنورة وأوبريت الليلة الكبيرة، كما تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي بعض المعروضات الحرفية من إنتاج أبناء المؤسسة، حيث أشادت السيدة/نيفين القباج بالمنتجات وتبادلت الحديث مع مجموعة العارضين.





كما تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي عددًا من الغرف الخاصة بأبناء المؤسسة وتعرفت على آليات العمل المتبعة في التعامل مع أبناء المؤسسة.





وقام اللواء عبد الحكيم حمودة بتسليم الوزيرة درع المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع تكريمًا وتقديرا لجهودها.





وصرحت القباج بأن الوزارة لديها ٥٢١ دار أيتام وحضانة إيوائية توفر لهم الرعاية الكاملة، مشيرة إلى أن الجمعيات الأهلية تعد شريكا أساسيًا لوزارة التضامن الاجتماعي في تطوير مؤسسات الرعاية.





وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذا اليوم يأتي في إطار استمرار الاحتفالات بيوم اليتيم، داعية كافة قطاعات المجتمع والقطاع الخاص والمجتمع الاهلى للتعاون مع الوزارة في جهود رعاية أبناء مختلف دور الرعاية، والذي يعد حقا من حقوق الانسان الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن الرئيس يضع الاهتمام بأبناء دور الرعاية علي رأس أولويات الدولة المصرية.





وأكدت أن الأيتام مسئولية الوزارة منذ دخولهم دور الرعاية وحتى بعد خروجهم منها ، مضيفة أن الوزارة تبذل أقصى الجهود لتطوير دور الرعاية، موضحة ان الاستثمار في البشر هو مسئولية الوزارة ، كما أنه الهدف الاسمى الذي تسعى إليه دائما الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.





و من جانبه، أكد اللواء عبد الحكيم حمودة المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع أن العالم يحتفل بيوم اليتيم في الجمعة الاولى من شهر إبريل كل عام بهدف لفت نظر المجتمعات للاهتمام بالايتام ومنحهم الرعاية التي يستحقونها.



