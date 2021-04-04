اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين الفرعية: العملية الانتخابية تسير بانتظام تام

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين،أن العملية الانتخابية للمرحلة الأولى المنعقدة اليوم الأحد، تسير في انتظامٍ تام.





وصرح المستشار عبدالناصر أبو العزم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية التابعة لنقابة المحامين،بأنه تجرى اليوم الأحد الموافق 4/4/2021 عملية استكمال باقي انتخابات النقابات الفرعية، وهي النقابة الفرعية لشرق طنطا (المحلة الكبرى).





وأضاف:«تجرى الانتخابات في سبع جزئياتٍ مشكّلة للنقابة الفرعية،وذلك تحت إشرافٍ قضائيٍّ كامل، وعلى رأس كل لجنة مستشار من هيئة قضايا الدولة، ويعاونه عدد كافٍ من الموظفين».





وأشار رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات،إلى أن عملية التصويت بدأت في تمام الساعة التاسعة صباحًا وسوف تستمر حتى الخامسة مساءً، مشيرًا إلى أن عملية الفرز لن تبدأ إلا بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني؛ إعمالًا لنص المادة (124) من قانون المحاماة.



