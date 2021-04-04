عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"أدعمك وأثق بك".. لقاء الخميسي توجه رسالة إلى الرئيس السيسي

صدى البلد

نشرت الفنانة لقاء الخميسي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام عدة صور أثناء نقل موكب المومياوات الملكية.

وكتبت لقاء الخميسي، تعليقا على الصور قائلة: "الرئيس..كنت كأي مواطن مصري قلقة وفي قلبي نغصة منذ ان قامت ثورة ٢٠١١ كنت خائفة ويحمل قلبي شكوك عودتنا بقوة لصدارة المنطقة العربية .. امتلئت نفسي باليأس من العشوائية والتخبط في اداء بعض الاعمال في المجتمع وشعرت ان خطوات التقدم باتت حلمٌ لن يكتمل".

واضافت لقاء الخميسي:"منذ فترة وانا اتابع اعمالًا كثيرة وتغيرات واضحة في كل المجالات وبدأت اشعر برياح التغييرات الايجابيه في مصر مع بعض الضغوط التي كانت تؤرقني كمواطنة مصرية كافحت بشدة لبناء حياةٍ كريمة".

وتابعت لقاء الخميسي، قائلة: "لكن ، وفي ليلةٍ كانت من أعظم الليالي التي عشتها عاد الأمل والنور والثقة الي قلبي .. في لحظةٍ لم تتجاوز الثوانٍ رأيتك جالسًا وفي عينيك الثقة والكرامة والأمل في غدٍ خططت له بذكاء رجلٍ مُحب وحنكة رجلٍ حكيم أراد النهوض بتاريخ أرضه العظيم .. رأيت الانضباط العظيم في جلستك وهيئتك وعينيك الذي اعتراهما الحُب والثقة والعظمة والإرادة ، أحببتك كما لم أحب ، وثقتُ بك كما لم أثق ابدا في رجلٍ الا ابي ، وتذكرت كلمتك التي طالما رددتها " مصر هاتبقى اد الدنيا".

وواصلت: "رئيسي ووالدي ، لقد اثبت للعالم اجمع ان مِصر العظيمة بحضارتها القديمة وتاريخها المتفرد باقيةً صامدةً قويةً إلى آخر الدهر، أبي وأخي ورئيسي، أحبك وادعمك واثق بك #مصر_اد_الدنيا، شكرا لكل من ساهم في هذه الاحتفالية العظيمة التي ظهرت نموذجًا للانضباط والحُب والإبداع والجمال والرقي والفن، شكرا#بحبك_يا_مصر#بحبك_يا_بلدى".

يذكر أن موكب المومياوات الملكية وصل الي المتحف القومى للحضارة بالفسطاط وسط تغطية إعلامية مكثفة، وحضور دولي كبير وكان في استقبال الموكب الرئيس السيسي"

وشارك في الحدث زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية ،  أودري أزولاي رئيس منظمة اليونسكو والوفد المرافق لها ، بالإضافة الى العديد من الشخصيات الشهيرة .

ونقل الحدث أكثر من 400 قناة محلية ودولية ووكالات انباء ، ليتصدر المشهد الإعلامي متفردا و متميزا ، عن أقوى الاحداث ، لتكون الحملة الترويجية الأقوى للسياحة الثقافية في مصر .

وخرج موكب المومياوات الملكية ، من باب المتحف المصري بالتحرير مرورا بمسجد عمر مكرم المضاء بأزهى الالوان ، وميدان سيمون بوليفار ، ثم ازاحة الستار عن المسلة والكباش التي تتوسطه ميدان التحرير وصولا الى كورنيش النيل، مرورا بسور مجري العيون ليصل بعدها الى المتحف القومى للحضارة بالفسطاط  .

ترشيحاتنا

زاهي حواس يحسم الجدل ويكشف سر جمال شعر الملكة تي

تعليق يسري نصر الله بعد حصوله على لقاح كورونا

حقوق النواب تتفقد مشروعات حياة كريمة بالصعيد: سوهاج يتوفر بها فرص استثمارية واعدة..ومطالب بطرح حوافز لتشجيع الاستثمار

موجز السوشيال: محمد رمضان يستعرض سياراته.. وشريف منير في غرفة العمليات

رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق يكشف تورط إسرائيل فى مخطط ضد المملكة

مجلة فرنسية: موكب المومياوات عرض غير مسبوق لملوك الفراعنة في شوارع القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد من الكاف بشأن مباريات الجولة الأخيرة لمجموعات أبطال أفريقيا

مستشار السيسي يكشف تفاصيل الموجة الثالثة لكورونا والأعراض الجديدة.. فيديو

صدمة لـ الزمالك.. مدرب الترجي يستبعد 3 نجوم من مواجهة مولودية الجزائر"خاص"

لميس الحديدي عن إيقاف مسلسل "الملك": قرار محترم ومسؤول

أغلق بالشمع الأحمر.. حسن شاكوش يخالف القانون ويفتتح كوفي شوب بدون ترخيص

مذبحة في بيراميدز نهاية الموسم .. رحيل كل اللاعبين الكبار

شاهد.. أول رد من سوسن بدر بعد الجدل المثار لعدم اختيارها فى موكب المومياوات الملكية

الكويت.. قرار عاجل بشأن محاكمة الشيخ جابر المبارك ووزير الداخلية والدفاع السابق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: مصر الأمس واليوم

د. هادى التونسي يكتب: هل يخرج المارد من القمقم !

د. عبد الرحمن نصر نصار يكتب: «النار»

د. صلاح عبد الجابر عيسى يكتب: النَّفْخَةُ (قصيدة شعر)

المهندس محمد المنزلاوي يكتب: فخور ببلدي

داليا السواح تكتب: مصر تبهر العالم

المزيد