محافظة الفيوم : رفع 10 آلاف طن قمامة وإزالة ألف حالة إشغالات متنوعة خلال الأسبوع الماضي

محافظة الفيوم : رفع 10 آلاف طن قمامة وإزالة ألف حالة إشغالات متنوعة خلال الأسبوع الماضي
نظمت محافظة الفيوم ، عددًا من الحملات المكبرة للنظافة العامة، ورفع الإشغالات بمراكز الفيوم وإطسا ووسنورس وابشواي وطاميه، خلال الأسبوع الماضي، تمكنت خلالها من رفع 10652 طن قمامة، وإزالة 1021 حالة إشغالات متنوعة، وتركيب وصيانة 2383 كشاف إنارة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وكذلك رفع الإشغالات والتعديات بمختلف صورها على الطرق بجميع مراكز المحافظة.
وقال المهندس أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، أنه تم تنظيم 170 حملة للنظافة ورفع القمامة والإشغالات خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رفع 2850 طن قمامة ومخلفات بناء بنطاق أحياء وشوارع المدينة والطرق الرئيسية ومداخل القرى والطريق الدائري، كما تم إزالة 370 حالة إشغالات متنوعة عبارة عن 70 عائق و150 إزالة فورية و150 إشغالات عامة ومتحركة، من الشوارع والميادين والطرق العامة بالمدينة والشوارع الجانبية، لتيسير حركة المارة، فضلًا عن تحرير 75 محضر اشغالات.
وأضاف أنه تم صيانة وتركيب عدد 600 كشاف إنارة بالشوارع الداخلية بالمدينة،منها صيانة 370 كشاف إنارة وتركيب 230 كشاف ليد بالأعمدة، وكذا صيانة وتطوير ميادين الفنية، والشيخ حسن بمدينة الفيوم، كما تم المرور والمتابعة على الأنشطة والمحال التجارية بمدينة ومركز الفيوم، وأسفرت الحملات عن ضبط 43 مخالفة منها 10 مخالفات لأفراد لعدم ارتداء الكمامة، و7مطاعم، و18 مقاهى، وعدد 7 محلات تجارية، وورشة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وكشف المحاسب خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، أنه تم تنظيم 26 حملة مكبرة للنظافة ورفع المخلفات والإشغالات بنطاق المدينة وقرى المركز خلال الأسبوع الماضي تمكنت من رفع 2730 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء، وإزالة14 حالة إشغالات متنوعة في المهد، فضلًا عن صيانة 225 كشاف إنارة بشوارع مدينة إطسا والقرى التابعة.
فيما أشار المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، أن الحملات أسفرت عن رفع 2272 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، وإزالة 277 حالة إشغالات متنوعة، فضلًا عن تركيب وصيانة 318 كشاف إنارة بمدينة سنورس وقرى المركز.
وأضاف،المحاسب مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي، أنه تم تنظيم 7 حملات للنظافة ورفع الأتربة والإشغالات بدائرة المركز، أسفرت عن رفع 2050 طن من القمامة ومخلفات البناء، وإزالة 160 حالة اشغالات متنوعة ورفع الإعلانات واللافتات الغير مرخصة، بالإضافة الى صيانة 240 كشاف إنارة بشوارع المدينة والقرى والطريق السياحي.
ولفت، المهندس ياسر جمعه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طاميه،أنه تم تنظيم 15 حملة مكبرة للنظافة ورفع الاشغالات بنطاق المركز، أسفرت عن رفع 750 طن قمامة وأتربة بشوارع وقرى المركز، كما تمت إزالة 200 حالة إشغالات متنوعة، فضلًا عن صيانة وتركيب 1000 كشاف إنارة بالشوارع الرئيسية ومداخل قرى المركز، منها صيانة 950 كشاف إنارة، وتركيب 50 كشاف ليد.