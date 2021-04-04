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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الفيوم : رفع 10 آلاف طن قمامة وإزالة ألف حالة إشغالات متنوعة خلال الأسبوع الماضي

رفع القمامة والمخلفات
رفع القمامة والمخلفات

نظمت محافظة الفيوم ، عددًا من الحملات المكبرة للنظافة العامة، ورفع الإشغالات بمراكز الفيوم وإطسا ووسنورس وابشواي وطاميه، خلال الأسبوع الماضي، تمكنت خلالها من رفع 10652 طن قمامة، وإزالة 1021 حالة إشغالات متنوعة، وتركيب وصيانة 2383 كشاف إنارة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وكذلك رفع الإشغالات والتعديات بمختلف صورها على الطرق بجميع مراكز المحافظة.

وقال المهندس أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، أنه تم تنظيم 170 حملة للنظافة ورفع القمامة والإشغالات خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رفع 2850 طن قمامة ومخلفات بناء بنطاق أحياء وشوارع المدينة والطرق الرئيسية ومداخل القرى والطريق الدائري، كما تم إزالة 370 حالة إشغالات متنوعة عبارة عن 70 عائق و150 إزالة فورية و150 إشغالات عامة ومتحركة، من الشوارع والميادين والطرق العامة بالمدينة والشوارع الجانبية، لتيسير حركة المارة، فضلًا عن تحرير 75 محضر اشغالات.

وأضاف أنه تم صيانة وتركيب عدد 600 كشاف إنارة بالشوارع الداخلية بالمدينة،منها صيانة 370 كشاف إنارة وتركيب 230 كشاف ليد بالأعمدة، وكذا صيانة وتطوير ميادين الفنية، والشيخ حسن بمدينة الفيوم، كما تم المرور والمتابعة على الأنشطة والمحال التجارية بمدينة ومركز الفيوم، وأسفرت الحملات عن ضبط 43 مخالفة منها 10 مخالفات لأفراد لعدم ارتداء الكمامة، و7مطاعم، و18 مقاهى، وعدد 7 محلات تجارية، وورشة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وكشف المحاسب خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، أنه تم تنظيم 26 حملة مكبرة للنظافة ورفع المخلفات والإشغالات بنطاق المدينة وقرى المركز خلال الأسبوع الماضي تمكنت من رفع 2730 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء، وإزالة14 حالة إشغالات متنوعة في المهد، فضلًا عن صيانة 225 كشاف إنارة بشوارع مدينة إطسا والقرى التابعة.

فيما أشار المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، أن الحملات أسفرت عن رفع 2272 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، وإزالة 277 حالة إشغالات متنوعة، فضلًا عن تركيب وصيانة 318 كشاف إنارة بمدينة سنورس وقرى المركز.

وأضاف،المحاسب مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي، أنه تم تنظيم 7 حملات للنظافة ورفع الأتربة والإشغالات بدائرة المركز، أسفرت عن رفع 2050 طن من القمامة ومخلفات البناء، وإزالة 160 حالة اشغالات متنوعة ورفع الإعلانات واللافتات الغير مرخصة، بالإضافة الى صيانة 240 كشاف إنارة بشوارع المدينة والقرى والطريق السياحي.

ولفت، المهندس ياسر جمعه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طاميه،أنه تم تنظيم 15 حملة مكبرة للنظافة ورفع الاشغالات بنطاق المركز، أسفرت عن رفع 750 طن قمامة وأتربة بشوارع وقرى المركز، كما تمت إزالة 200 حالة إشغالات متنوعة، فضلًا عن صيانة وتركيب 1000 كشاف إنارة بالشوارع الرئيسية ومداخل قرى المركز، منها صيانة 950 كشاف إنارة، وتركيب 50 كشاف ليد.




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