انطلاق الجلسات التحضيرية لأستوديو التصميم الدولى (WDS - العام الجامعى (2020-2021)

انطلاق الجلسات التحضيرية لأستوديو التصميم الدولى (WDS - العام الجامعى (2020-2021)
انطلقت أمس أولى الجلسات التحضيرية لأستوديو التصميم الدولى ((WDS للعام الجامعى (2020-2021)، والمشترك بين قارة أفريقيا ممثلا فى قسم العمارة - كلية الهندسة - جامعة عين شمس، و قارة أمريكا الشمالية ممثلا في كلية العمارة والتنسيق الحضري بجامعة كليمسون الأمريكية، وقارة آسيا ممثلا في كلية العمارة والتنسيق الحضري جامعة هوازنج الصينية.
تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وإشراف الدكتور أيمن عاشور الدكتور نائب وزير التعليم العالى لشئون الجامعات، وبتبني من الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، و بريادة كلية الهندسة جامعة عين شمس متمثلة فى الدكتور عمر الحسينى عميد الكلية و الدكتور مصطفي رفعت وكيل الكلية لشؤون التعليم و الطلاب ادارة إستديو التصميم الدولي
أنعقدت الجلسة التحضيرية الأولى لاستوديو التصميم الدولى ((WDS عبر تقنية (الفيديو كونفرنس) والتى تمثل مفهوم التحول الرقمى الذى تقودة وزارة التعليم العالى وفى صدارته جامعة عين شمس، بحضور عدد من الأساتذة والطلاب من الجامعات الثلاث. ويشارك هذا العام نخبة من الطلاب والمختارين بعناية بواقع (40) طالب من كلية الهندسة - جامعة عين شمس، و(10) طلاب من جامعة كليمسون الامريكية، و (32) طالب من جامعة هوازنج الصينية. و يهدف أستوديو التصميم الدولى - والذي يعد أول تجربة عالمية من نوعها - إلى دمج الطلاب المشاركين فى تقديم حلول معمارية وبيئية مستدامة لبعض من المشكلات التى تواجه التنمية العمرانية فى عدد من المناطق على مستوى الدول المشاركة بالمشروع.
ويعكف طلاب أستوديو التصميم الدولى ((WDS هذا العام على دراسة سبل تحقيق التنمية المستدامة لمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء،الرؤية الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية بمنطقة شبة جزيرة سيناء، بحيث تتحول مدينة شرم الشيخ إلى مركز سياحى و علاجى و ترفيهى على طراز عالمى. وقد أستعرض طلاب قسم العمارة - كلية الهندسة - جامعة عين شمس المخطط الأستراتيجى للمنطقة، وعمل شرح مفصل لطبيعة مدينة شرم الشيخ، موقعها الجغرافى، إمكانيات المدينة، المخاطر التى تهددها، والأراضى المخصصة لتنفيذ خطة التنمية بالمدينة وفقًا للتنسيقات التى تمت بين معالى الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار – وزير التعليم العالى والبحث العلمى و السيد اللواء خالد فودة – محافظ جنوب سيناء. وتم عمل حلقة نقاشية بين الأساتذة والطلاب بهدف توضيح المحاور الأساسية والأطر الإستراتيجية للمشروع تحت إشراف الأستاذ الدكتور ياسر منصور – أستاذ ورئيس قسم الهندسة المعمارية (سابقًا) , و احد مؤسسي إستديو التصميم الدولي - كلية الهندسة - جامعة عين شمس.
وقد أكد الدكتور أيمن فريد – مدير أستوديو التصميم الدولى على أهمية المشروع هذا العام نظرًا لقيمة موقع المشروع بمدينة شرم الشيخ والتى تعد أهم مراكز التنمية المستدامة بمحافظة جنوب سيناء، ذلك بالإضافة إلى كونها مركزًا هامًا للسياحة الداخلية والخارجية، والذى يعد دعاية مباشرة للسياحة بجمهورية مصر العربية.
وأشار الدكتور أحمد خالد منسق أستوديو التصميم الدولى إلى الدور الهام الذى يقوم به شركاء التنمية الاستراتيجية وطلاب الجامعات الدولية فى سبيل تحقيق الرؤية الإستراتيجية للدولة.
وقد حضر الجلسة الإفتتاحية عن جامعة كليمسون الأمريكية الأستاذة الدكتورة هالة نصار والتى تعد أحد مؤسسى ستوديو التصميم الدولى، وعن جامعة هوازنج الصينية الدكتور تشاو جيهونج، وعن جامعة عين شمس لفيف من الأساتذة والخبراء فى مجال تصميم المعارض والعرض المتحفى كالدكتورة نوران خالد - عضو اللجنة الدولية للمتاحف والمجموعات الأثرية والتاريخية التابعة للمجلس الدولى للمتاحف.
ويذكر ان ستوديو التصميم الدولى يستعين دومًا بشباب اللية من الهيئة المعاونة ومنهم المهندسة منه طارق، والمهندسة ندى إسماعيل، والمهندسة ماريا ناجى، والمهندسة نورا الأمين بهدف ثقل خبراتهم فى مجالات التعاون الدولى وذلك ضمن منظومة إستادمة الاستوديو عبر الأجيال. ويذكر فى هذا السياق أنه قد تم عقد عدة جلسات تحضيرية بحضور السادة الأساتذة وطلاب الجامعات الثلاث المشاركة.
جدير بالذكر أن أستوديو التصميم الدولى قد حقق نجاحًا مشهودًا لما قدمه من إنجازات خلال الاعوام الماضية، من خلال مشاركة الطلاب في العديد من المشروعات القومية بالقاهرة والأقصر، والدولية بالولايات المتحدة الأمريكية و جمهورية الصين الشعبية.