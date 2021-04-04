انطلاق الجلسات التحضيرية لأستوديو التصميم الدولى (WDS - العام الجامعى (2020-2021)

انطلقت أمس أولى الجلسات التحضيرية لأستوديو التصميم الدولى ((WDS للعام الجامعى (2020-2021)، والمشترك بين قارة أفريقيا ممثلا فى قسم العمارة - كلية الهندسة - جامعة عين شمس، و قارة أمريكا الشمالية ممثلا في كلية العمارة والتنسيق الحضري بجامعة كليمسون الأمريكية، وقارة آسيا ممثلا في كلية العمارة والتنسيق الحضري جامعة هوازنج الصينية.





تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وإشراف الدكتور أيمن عاشور الدكتور نائب وزير التعليم العالى لشئون الجامعات، وبتبني من الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، و بريادة كلية الهندسة جامعة عين شمس متمثلة فى الدكتور عمر الحسينى عميد الكلية و الدكتور مصطفي رفعت وكيل الكلية لشؤون التعليم و الطلاب ادارة إستديو التصميم الدولي









أنعقدت الجلسة التحضيرية الأولى لاستوديو التصميم الدولى ((WDS عبر تقنية (الفيديو كونفرنس) والتى تمثل مفهوم التحول الرقمى الذى تقودة وزارة التعليم العالى وفى صدارته جامعة عين شمس، بحضور عدد من الأساتذة والطلاب من الجامعات الثلاث. ويشارك هذا العام نخبة من الطلاب والمختارين بعناية بواقع (40) طالب من كلية الهندسة - جامعة عين شمس، و(10) طلاب من جامعة كليمسون الامريكية، و (32) طالب من جامعة هوازنج الصينية. و يهدف أستوديو التصميم الدولى - والذي يعد أول تجربة عالمية من نوعها - إلى دمج الطلاب المشاركين فى تقديم حلول معمارية وبيئية مستدامة لبعض من المشكلات التى تواجه التنمية العمرانية فى عدد من المناطق على مستوى الدول المشاركة بالمشروع.





ويعكف طلاب أستوديو التصميم الدولى ((WDS هذا العام على دراسة سبل تحقيق التنمية المستدامة لمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء،الرؤية الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية بمنطقة شبة جزيرة سيناء، بحيث تتحول مدينة شرم الشيخ إلى مركز سياحى و علاجى و ترفيهى على طراز عالمى. وقد أستعرض طلاب قسم العمارة - كلية الهندسة - جامعة عين شمس المخطط الأستراتيجى للمنطقة، وعمل شرح مفصل لطبيعة مدينة شرم الشيخ، موقعها الجغرافى، إمكانيات المدينة، المخاطر التى تهددها، والأراضى المخصصة لتنفيذ خطة التنمية بالمدينة وفقًا للتنسيقات التى تمت بين معالى الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار – وزير التعليم العالى والبحث العلمى و السيد اللواء خالد فودة – محافظ جنوب سيناء. وتم عمل حلقة نقاشية بين الأساتذة والطلاب بهدف توضيح المحاور الأساسية والأطر الإستراتيجية للمشروع تحت إشراف الأستاذ الدكتور ياسر منصور – أستاذ ورئيس قسم الهندسة المعمارية (سابقًا) , و احد مؤسسي إستديو التصميم الدولي - كلية الهندسة - جامعة عين شمس.





أقرأ أيضا : تجارة حلوان: نتائج الامتحانات التيرم الأول خلال أيام





وقد أكد الدكتور أيمن فريد – مدير أستوديو التصميم الدولى على أهمية المشروع هذا العام نظرًا لقيمة موقع المشروع بمدينة شرم الشيخ والتى تعد أهم مراكز التنمية المستدامة بمحافظة جنوب سيناء، ذلك بالإضافة إلى كونها مركزًا هامًا للسياحة الداخلية والخارجية، والذى يعد دعاية مباشرة للسياحة بجمهورية مصر العربية.

وأشار الدكتور أحمد خالد منسق أستوديو التصميم الدولى إلى الدور الهام الذى يقوم به شركاء التنمية الاستراتيجية وطلاب الجامعات الدولية فى سبيل تحقيق الرؤية الإستراتيجية للدولة.





وقد حضر الجلسة الإفتتاحية عن جامعة كليمسون الأمريكية الأستاذة الدكتورة هالة نصار والتى تعد أحد مؤسسى ستوديو التصميم الدولى، وعن جامعة هوازنج الصينية الدكتور تشاو جيهونج، وعن جامعة عين شمس لفيف من الأساتذة والخبراء فى مجال تصميم المعارض والعرض المتحفى كالدكتورة نوران خالد - عضو اللجنة الدولية للمتاحف والمجموعات الأثرية والتاريخية التابعة للمجلس الدولى للمتاحف.





ويذكر ان ستوديو التصميم الدولى يستعين دومًا بشباب اللية من الهيئة المعاونة ومنهم المهندسة منه طارق، والمهندسة ندى إسماعيل، والمهندسة ماريا ناجى، والمهندسة نورا الأمين بهدف ثقل خبراتهم فى مجالات التعاون الدولى وذلك ضمن منظومة إستادمة الاستوديو عبر الأجيال. ويذكر فى هذا السياق أنه قد تم عقد عدة جلسات تحضيرية بحضور السادة الأساتذة وطلاب الجامعات الثلاث المشاركة.





جدير بالذكر أن أستوديو التصميم الدولى قد حقق نجاحًا مشهودًا لما قدمه من إنجازات خلال الاعوام الماضية، من خلال مشاركة الطلاب في العديد من المشروعات القومية بالقاهرة والأقصر، والدولية بالولايات المتحدة الأمريكية و جمهورية الصين الشعبية.