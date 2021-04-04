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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حصاد ١٨٥ كيس دم فى حملة تبرع للاتحاد المصري لطلاب صيدلة الدلتا بالدقهلية

حملة التبرع بالدم
حملة التبرع بالدم

 نظم الاتحاد المصري لطلاب صيدلة بجامعة الدلتا المرحلة الثانية لحملة التبرع بالدم على مدار يومان بنادى جزيرة الورد بالمنصورة بالتعاون مع وزارة الصحة و بنك الدم، و ذلك استنادًا لخطة وزارة الصحة في الوصول لمرحلة اكتفاء ذاتي بحلول عام 2030 و سد احتياج المصابين.

فيما شملت الحملة عملية توعية بأهمية التبرع  حيث تمت عملية التوعية في جامعة الدلتا للعلوم و التكنولوجيا و لم تكتفي بطلاب الجامعة فقط بل امتدت التوعية و عملية التبرع بالدم لخارج الجامعة فشملت نادي الجزيرة بالمنصورة.

فيما أثمرت جهود الاتحاد المصري لطلاب صيدلة بجامعة الدلتا بتوعية 1592 شخص و حصاد ١٨٥ كيس دم خلال اليومان .

ومن جانبهم  أكد مسؤلى الاتحاد  أن عملية التبرع بالدم تتم بعد أخد جميع الاحتياطات الصحية اللازمة بداية من ارتداء الكمامة و الحفاظ على التباعد الاجتماعي و استخدام المطهرات اللازمة مرورًا بعملية قياس ضغط الدم ثم قياس نسبة الهيموجلوبين ثم بعد ذلك عملية سحب الدم.

وأضافوا أن الاتحاد حطم الرقم القياسي لجينيس في قياس السكر في ٢٤ ساعة ل ٨٤٠٠ شخص و توعية أكتر من ١٠٠٠٠ شخص كما حصلو  على جائزة الاتحاد العالمي لطلاب صيدلة لأفضل أداء في العالم لسنة ٢٠١٠-٢٠١١ كما استضافو الملتقى العلمي الخامس لإقليم الشرق الأوسط التابع للاتحاد العالمي لطلاب صيدلة ٢٠١٦ و حصلو على لقب أفضل اتحاد في إقليم الشرق الأوسط التابع للاتحاد العالمي لطلاب صيدلة ٢٠١٦-٢٠١٧.

واشارو الى انهم حصلو ايضا على المركز الأول عالميًا في اليوم العالمي للتوعية بمرض البول السكري و جائزة أفضل اتحاد طلاب مصري يقيم حملة التبرع بالدم المقدمة من بنك الدم المصري المركزي ووسام شرف من جامعة الدول العربية في اليوم العالمي للتبرع بالدم.

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