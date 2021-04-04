"كورونا.. رمضان.. تغذيتك الصحية" ندوتان في مكتبة مصر الجديدة بمناسبة يوم الصحة العالمي

اعلن الدكتور نبيل حلمى رئيس جمعية مصر الجديدة ان مكتبة مصر الجديدة تشهد في الخامسة من مساء الثلاثاء القادم 6 ابريل الجارى فعاليات الاحتفال بيوم الصحة العالمي، من خلال ندوة يقدمها الدكتور السيد حماد بعنوان "كورونا.. رمضان.. تغذيتك الصحية " ، وذلك بالتعاون مع المعهد القومى للتغذية ، تهدف إلى تعزيز الصحة والتشجيع على ممارسة السلوكيات الصحية السلمية في الغذاء وممارسة الرياضة وغيرها من الأنشطة الصحية .





قالت سهام الجوهرى ، نائب رئيس جمعية مصر الجديدة ان الندوة تهدف إلى توعية أفراد المجتمع بأهمية تغيير أنماط الحياة اليومية التي يفرضها التوسع الحضري الذي نعيشه الآن، وتوضيح أهم هذه الأنماط وأخطرها كالوجبات السريعة، وعدم ممارسة النشاط البدني بانتظام، و السلوكيات غير الصحية كالتدخين وغيرها.





وقالت ايمان مهدى مديرة مكتبة مصر الجديدة ان المكتبة في فرعها بحى الاسمرات سوف تقيم ندوة ثانية ،:وذلك في الخامسة من مساء الخميس 8 ابريل الجارى ، تقدمها الدكتورة جيهان فؤاد مديرة المعهد التغذية القومى والدكتور محمد عفيفي اخصائى تغذية بالمعهد ، في اطار الحرص على مشاركة اكبر قطاع من المجتمع لنشر الوعي وإشراكه في هذه المناسبات من خلال البرامج المفيدة التي تهدف إلى رفع المستوى الصحي لأفراد المجتمع..



