عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"كورونا.. رمضان.. تغذيتك الصحية" ندوتان في مكتبة مصر الجديدة بمناسبة يوم الصحة العالمي

صدى البلد

اعلن الدكتور نبيل حلمى رئيس جمعية مصر الجديدة ان مكتبة مصر الجديدة تشهد في الخامسة من مساء الثلاثاء القادم 6 ابريل الجارى فعاليات الاحتفال بيوم الصحة العالمي، من خلال ندوة يقدمها الدكتور السيد حماد بعنوان "كورونا.. رمضان.. تغذيتك الصحية " ، وذلك  بالتعاون مع المعهد القومى للتغذية  ، تهدف إلى تعزيز الصحة والتشجيع على ممارسة السلوكيات الصحية السلمية في الغذاء وممارسة الرياضة وغيرها من الأنشطة الصحية .

قالت سهام الجوهرى ، نائب رئيس جمعية مصر الجديدة  ان الندوة تهدف إلى توعية أفراد المجتمع بأهمية تغيير أنماط الحياة اليومية التي يفرضها التوسع الحضري الذي نعيشه الآن، وتوضيح أهم هذه الأنماط وأخطرها كالوجبات السريعة، وعدم ممارسة النشاط البدني بانتظام، و السلوكيات غير الصحية كالتدخين وغيرها.

وقالت ايمان مهدى مديرة مكتبة مصر الجديدة ان المكتبة  في فرعها بحى الاسمرات  سوف تقيم ندوة ثانية ،:وذلك في الخامسة من مساء الخميس 8 ابريل الجارى ، تقدمها الدكتورة جيهان فؤاد مديرة المعهد التغذية القومى  والدكتور محمد عفيفي  اخصائى تغذية  بالمعهد ، في اطار الحرص على مشاركة اكبر قطاع من المجتمع لنشر الوعي وإشراكه في هذه المناسبات من خلال البرامج المفيدة التي تهدف إلى رفع المستوى الصحي لأفراد المجتمع..

.

ترشيحاتنا

زاهي حواس يحسم الجدل ويكشف سر جمال شعر الملكة تي

تعليق يسري نصر الله بعد حصوله على لقاح كورونا

حقوق النواب تتفقد مشروعات حياة كريمة بالصعيد: سوهاج يتوفر بها فرص استثمارية واعدة..ومطالب بطرح حوافز لتشجيع الاستثمار

موجز السوشيال: محمد رمضان يستعرض سياراته.. وشريف منير في غرفة العمليات

رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق يكشف تورط إسرائيل فى مخطط ضد المملكة

مجلة فرنسية: موكب المومياوات عرض غير مسبوق لملوك الفراعنة في شوارع القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد من الكاف بشأن مباريات الجولة الأخيرة لمجموعات أبطال أفريقيا

صدمة لـ الزمالك.. مدرب الترجي يستبعد 3 نجوم من مواجهة مولودية الجزائر"خاص"

مستشار السيسي يكشف تفاصيل الموجة الثالثة لكورونا والأعراض الجديدة.. فيديو

لميس الحديدي عن إيقاف مسلسل "الملك": قرار محترم ومسؤول

أغلق بالشمع الأحمر.. حسن شاكوش يخالف القانون ويفتتح كوفي شوب بدون ترخيص

مذبحة في بيراميدز نهاية الموسم .. رحيل كل اللاعبين الكبار

شاهد.. أول رد من سوسن بدر بعد الجدل المثار لعدم اختيارها فى موكب المومياوات الملكية

الكويت.. قرار عاجل بشأن محاكمة الشيخ جابر المبارك ووزير الداخلية والدفاع السابق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: مصر الأمس واليوم

د. هادى التونسي يكتب: هل يخرج المارد من القمقم !

د. عبد الرحمن نصر نصار يكتب: «النار»

د. صلاح عبد الجابر عيسى يكتب: النَّفْخَةُ (قصيدة شعر)

المهندس محمد المنزلاوي يكتب: فخور ببلدي

داليا السواح تكتب: مصر تبهر العالم

المزيد