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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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باحث بالأزهر : النبى الكريم أول من قام بكفالة الأيتام .. فيديو

احمد المالكي
احمد المالكي

قال الشيخ أحمد المالكي، أحد الباحثين بمشيخة الازهر، إن الاولى بالرعاية هو الطفل اللقيط، الذى لم يكن لديه علم من أبوه ومن أمه، معقبا "عند قول احد الاصل غلاب، فهذا غير صحيح وذلك لأن اصل اصحاب النبى الكريم كانوا كفار، واكبر مثال هو عمرو بن الخطاب رضى الله عنه دخل في الاسلام ونصر الله عز وجل بعد فترة طويلة من كفره"، فيكون هنا الشئ الأهم في النهاية هو حسن التربية.

وأضاف المالكي، خلال استضافته فى برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بى سى مصر 2"، أن النبى الكريم أول من قام بكفالة الأيتام، وعند وفاة زوجته "هند أم سلامة" رضى الله عنها فحينها تركت اطفالها فقام النبى الكريم بتربيتهم.

وأشار، إلى أن ذات يوم قام طفل بضرب ابن سيدنا عمر بن عبدالعزيز رضى الله عنه، فخرج  عمر لكي يري من ضرب ابنه، حينها وجد والدة الطفل تبكي وتقول له إنه يتيم يا أمير المؤمنين، وبالرغم من أن زوجة سيدنا عمر بن عبدالعزيز كانت تصرخ علي بكاء وضرب ابنها، ولكن اسكتها سيدنا عمر قائلا لها "انتظري ولا تصرخي"، فحينها سأل عمر بن عبدالعزيز هل للولد اليتيم شهرية من بيت المال أم لا وعندما علم أن ليس له قام بكتابة اسم الولد في بيت المال حتى تكون له شهرية ثابتة".

وأكد، أنه إذا قام كل شخص بمحاوطة الطفل اليتيم وقام بتربيته تربية سليمة، حينها ينشأ ذلك الطفل صالحا لمجتمعه وبلده، مشيرا إلى أن كلا من سيدنا أبى هريرة والبخاري كانوا يتامي، إضافة إلى أن النبى الكريم تتابع عليه اليتم في كل مراحل حياته.

وأوضح، أن النبي الكريم لم ير والده، وفقد أمه في السادسة من عمره، ومن ثم فقد جده بعدالمطلب، وحتى إنه فقد عمه أبى طالب، وذلك حكمة من الله حتى يخرج من كنف الرعاية البشرية ويدخل تحت كنف الرعاية الالهية.

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