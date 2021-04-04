مياه الفيوم : مليار و421 مليون جنيه لمد الخطوط وإحلالها ضمن مبادرة حياة كريمة

أكد اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم أنه تم اعتماد مبلغ مالي يقدر بنحو مليار و٤٢١ مليون جنيه وذلك لمد خطوط مياه الشرب وعمليات الإحلال والتجديد ضمن مبادرة حياه كريمة والتى أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للاهالى داخل مركزى اطسا ويوسف الصديق.





وأضاف درة أنه سيتم مد وتدعيم خطوط مياه الشرب بمركز اطسا ويوسف الصديق بنحو ٥٢٠ مليون جنيه كما يتم احلال وتجديد لشبكات مياه الشرب بنحو ١٥٠مليون جنيه كما يتم إنشاء محطة لتنقية مياه الشرب بقحافة بطاقه تصميمية ٤٣ ألف متر مكعب يوم بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٣٣٠ مليون جنيه كما سيتم إنشاء محطة لتنقية مياه الشرب بالعزب الجديدة المرحلة الثالثة بطاقة ٦٠ ألف متر مكعب يوم بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٤٢١ مليون جنيه.











