غدا .. قطع مياه الشرب عن بعض المناطق بأسوان

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان عن قيامها بإستكمال أعمال إصلاح الكسورات علي خط 700 مللى الناقل من محطة مياه فطيرة إلي وادي العرب وهو ما سيترتب عليه قطع مياه الشرب عن المناطق الآتية :





١- مركز كوم أمبو (أجزاء من قروي المنشية – أجزاء من قروي الكاجوج ).

2- مركز نصر النوبة (مدينة كلابشة - قروي دهميت - قروي قورته أول وثالث - مدينة نصر النوبة والقري التابعة لها - قروي المالكى - أجزاء من قروي عنيبة - قروي خريت).





وسيتم تنفيذ أعمال القطع إعتبارًا من الساعة الخامسة من صباح باكر الإثنين الموافق 5/4/2021 وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى الثلاثاء الموافق 6/4/2021.





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وتهيب محافظة أسوان بالسادة المواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.





هذا وتستكمل المؤسسات والمصالح الحكومية تطبيق قرارات مجلس الوزراء الأخيرة والخاصة بإستمرار أعمال التعقييم والتطهير بإلزام المواطنين والعاملين في المنشآت الحكومية بارتداء الكمامات، وذلك ضمن الخطة الشاملة للدولة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) .

وفى هذا الإتجاه قامت "هندسة السلسلة" التابعة للإدارة العامة للموارد المائية والري بأسوان بتطبيق هذه الإجراءات من خلال إلزام كافة العاملين والزائرين باستخدام الكمامات الواقية .





كما قامت إدارة هندسة السلسلة بإستكمال مجهوداتها فى أعمال تطهير وتعقيم ونظافة لمرافق الهندسة التابعة لها للحفاظ على سلامة وأمن العاملين بها وهو الذى يأتي فى ظل توجيهات كل من المهندس محمد على الشروني رئيس الإدارة المركزية ، والمهندس"محمد عبد الرؤوف على"، مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان ، وتم تنفيذ ذلك من خلال مسئولو لجنة الصحة والسلامة المهنية "بهندسة السلسلة".





وكانت قد إنطلقت فعاليات القافلة الطبية ( شعاع نور ) لإجراء العمليات الجراحية المجانية للعيون لأبناء المحافظة من محدودى الدخل والأكثر إحتياجًا حيث يتم تنفيذها بدعم مالي 500 ألف جنيه تبرعت بها مؤسسة مصطفى وعلى أمين الخيرية ضمن مبادرة " ليلة القدر " بالتنسيق مع جمعية سوا للتنمية والتدريب بأسوان .





وقد كلف اللواء أشرف عطية بقيام العميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد للمحافظة بالمتابعة الميدانية للإطمئنان علي أعمال القافلة ، مع تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية والتباعد لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد وذلك بحضور شاذلي محمود رئيس مجلس إدارة جمعية سوا .





ومن جانبه قدم محافظ أسوان شكره لمؤسسة مصطفى وعلى أمين الخيرية و التى أهدت لنا هذا النموذج المشرف للعمل الإجتماعى المتكامل مما يعكس الرؤية الثاقبة والفكر التنويرى والمستقبلى للراحلين مصطفى وعلى أمين واللذان أثروا بكتاباتهم وإنفراداتهم وجرأتهم في الحياة الصحفية والسياسية ولم يكتفوا بدورهم الصحفى المتميز بل إقتحموا أيضًا العمل الخيرى من أوسع أبوابه ليتركوا لنا ميراث عظيم وسلسال ممتد لعشرات السنوات من العطاء اللامحدود .