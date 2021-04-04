ليس الإيقاف وحده .. 3 صدمات تلاحق إمام عاشور فى الزمالك بعد فرمان كارتيرون

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إيقاف إمام عاشور لاعب وسط الفريق وذلك لما بدر منه فى مباراة الفريق أمس أمام مولودية الجزائر.





واستطاع الزمالك تحقيق فوز مهم خارج أرضه أمام مولودية الجزائر بهدفين دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما فى الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وعلم " صدى البلد " أن حالة كبيرة من الغضب تفرض نفسها على كارتيرون المدير الفنى للزمالك تجاه إمام عاشور لاعب وسط الفريق وذلك بسبب رفض اللاعب إجراء عملية الإحماء خلال مواجهة الفريق أمس أمام مولودية الجزائر.





ويري إمام عاشور إنه تعرض لظلم نتيجة استبعاده من تشكيل الزمالك الأساسي رغم تألقه فى الفترات الماضية تحت قيادة البرتغالى جايمي باتشيكو والذى رحل قبل عدة أيام وتولى منه كارتيرون تدريب الفريق.





ورفض كارتيرون كل الحلول الودية لاحتواء أزمة إمام عاشور واتخذ قرارا بإيقافه ومنع تدريبه مع الفريق الأول مع وجود قرار رادع بتدريبه مع الناشئين خلال الفترة المقبلة.





ويعد قرار إيقاف إمام عاشور بمثابة الصدمة لدى اللاعب فى ظل الخسائر القوية له من هذا القرار والذى يأتى على رأسها إمكانية خروجه من حسابات الجهاز الفنى لمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب وتقلص آمال مشاركته فى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بجانب فقد حب جماهير الزمالك له بعد أن كانت الفترة الماضية شهدت تقاربا كبيرا فى العلاقة مع الجماهير البيضاء .



ويعد الأمر الثالث هو خروجه التام من حسابات الجهاز الفنى للزمالك بقيادة كارتيرون وبالتالى فقد فرصة الانضمام لمنتخب مصر الأول والذى كان قريبا للغاية من الانضمام إليه .