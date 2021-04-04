أسوان يشكر شركة استادات بعد تطوير ملعبه

أعلن مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادي أسوان والمشرف على فريق الكرة، جاهزية استاد أسوان، لاستضافة المباريات المرتقبة لأبناء الجنوب فى الدورى العام بنسبة مائة فى المائة، وقال أمين، الملعب جاهز بنسبة مائة فى المائة وشركة استادات طورته كثيرا وهذا أمر يجب أن نشكرهم عليه، وبالتنسيق مع اتحاد الكرة عربة الفار ستتحرك اليوم من القاهرة لتصل إلينا قبل مباراة إنبي".





وأضاف عضو مجلس أسوان، أن فترة التوقف كانت مفيدة جدا لنا خاصة بعد الخسارة من سموحة بخماسية وكانت هناك حالة إحباط، أخرجنا اللاعبين من الحالة السيئة وكلنا تصميم على حصد الثلاث نقاط أمام إنبي، حصدنا 17 نقطة فى الدور الأول ونتمنى أن نحقق نفس النتائج الإيجابية في الدور الثاني، وعودتنا لأسوان ستشكل نقطة حاسمة فى بقائنا بالدوري.



