بيطري الشرقية يحرر 9 محاضر مخالفة ويضبط 950 عبوة دواء مخالف

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية ، واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية .

وأضاف المحافظ، أنه قامت مديرية الطب البيطري بحملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمراكز ومدن المحافظة لضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأكد الدكتور بركــات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية "إدارة الخدمات" بالإشتراك مع مديرية التموين ومباحث التموين والتفتيش الصيدلي وشرطة المسطحات بالشرقية وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك خلال شهر مارس 2021م قامت بشن حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية وسيارات توزيع الأدوية بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، حيث تم المرور على 16 مركز بيع أدوية بيطرية أسفرت عن تحرير 9 محاضر مخالفة وضـبط ( 950 ) عبوة لـ ( 84 صنف) دواء بيطري مخالف ( منتهي الصلاحية – مجهول المصدر - محظور تداوله بيطريًا ) وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية الي انه تتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية للحفاظ على صحة المواطنين والثروة الحيوانية بالشرقية

وعلي جانب أخر فقد أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في إطار رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بمستشفيات الصحة بالمحافظة، وبعد التشغيل التجريبي لقسم الأورام الجديد بمستشفي السعديين المركزي، قام الفريق الطبي بقسم الأورام بالسعديين، بقيادة الدكتور طه عبدالوهاب أستاذ جراحة الأورام بجامعة الزقازيق، والدكتور حسام حسني الهادي أخصائي الجراحة العامة بالسعديين، والدكتور سمير محمد أخصائي التخدير، وهيئة تمريض العمليات بالمستشفي، وبإشراف الدكتور أحمد بحلاق مدير المستشفي، بإجراء ٣ عمليات جراحية ذات مهارة خاصة لإستئصال أورام سرطانية، منها إستئصال ورم ضخم بالمستقبل والقولون، وجميع الحالات جيدة وتحت الملاحظة الطبية، وجاري تحضير المرضي للعلاج الكيماوي بعد استقرار حالتهم الصحية.

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن إجمالي عدد حالات جراحة الأورام بالمستشفي بلغ ٢٢ حالة حتي الآن، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لهم.

وقدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية ً الشكر لأستاذ جراحة الأورام بجامعة الزقازيق، ومدير المستشفي، ولجميع الفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والفنيين، والخدمات المعاونة، علي الجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة