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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الوقاية أمان والقرار بأيديكم.. الداخلية السعودية: توجه تحذيرا لمخالفي إجراءات كورونا

السعودية
السعودية

حذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السعودية المقدم طلال الشلهوب، مخالفي الإجراءات الاحترازية، من أنه سوف يتم تطبيق الغرامات والمخالفات بحقهم.

وأكد متحدث الداخلية، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، ونقلته صحيفة عكاظ، أن العقوبات تُطبّق تجاه الجميع حتى من تلقوا اللقاح، قائلا الوقاية أمان .. والقرار بأيديكم.

وأشار إلى أنه تم خلال أسبوع ضبط 27083 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد - 19)

و قال متحدث وزارة الصحة السعودية العبدالعالي، إنه تم رصد إقبال كبير على لقاحات فيروس كورونا الأمر الذي يدل على وعي المجتمع، حيث بلغ عدد الجرعات المعطاة في المملكة مايقرب من 5 ملايين.

وتابع وفقا لما ذكرته صحيفة عكاظ إن :"نواجه أرقامًا مشابهة للأرقام المسجلة في أبريل الماضي، ولانريد أن نتذكر مواقف الفقد بسبب كورونا .. نحن في مراحل مقلقة جدا بسبب ارتفاع معدل الإصابات".

وأضاف العبدالعالي : "لا نريد معايشة الأرقام المرتفعة التي سجلت العام الماضي.. هذا بالاضافة إلى ارتفاع المنحنى الوبائي للإصابات منذ يناير الماضي".

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