عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

غادة علي: ندرك مشكلات مراكز الشباب ونعمل على تفعيل التثقيف السياسي بالمحافظات

مجلس النواب
مجلس النواب

قامت النائبة الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بزيارة لمحافظة الإسكندرية ضمن وفد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وكان في استقبالهم الدكتور محمد الشريف محافظ الإسكندرية وجرى استقبالهم بديوان المحافظة لبدء جولتهم التفقدية لعدد من مراكز الشباب.

وأكدت الدكتورة غادة علي خلال لقاء لجنة الشباب والرياضة بمحافظ الإسكندرية، أنها كعضو مجلس نواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تؤمن بأهمية الأنشطة الرياضية والشبابية ودورها الكبير فى تنمية مهارات شباب مصر وتعزيز قدراتهم الرياضية والفكرية، موضحة أن الفكر والعقل يرتبطان ارتباطا أصيلا بالجسم الرياضي السليم.

وأوضحت عضو مجلس النواب في كلمتها مع المحافظ أنها كعضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين لا تتبنى داخل لجنة الشباب والرياضة حل المشكلات وتذليل الصعوبات التي تواجه مراكز الشباب فقط، بل تعمل على فتح ملفات جديدة كالتثقيف السياسي والتوعية ومواجهة الفكر المتطرف والإرهاب وخاصة فى المحافظات الحدودية التي يظن بعض من أهلها أن بعدهم الجغرافي يعزلهم اجتماعيا عن العاصمة وهو مانعمل على توضيحه وتصويبه، بالإضافة لدراسة ومناقشة قضايا متحدي الإعاقة إلى جانب التشريعات والتعديلات الدستورية المتعلقة بقانون الرياضة والهيئات الشبابية.

وأشارت  إلى أن فترة عملها كمستشارة لوزير الشباب والرياضة سابقا مكنتها من الاطلاع على مشكلات ملف الشباب والرياضة عن قرب، وأصبحت الأن تمارس الدور البرلماني في حلها وهى مدركة التحديات التي تعرقل تنفيذ خطة الوزارة، مؤكدة أن مصر ستشهد انفراجة كبيرة فى ملف الشباب والرياضة قد بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال التمكين السياسي والتنفيذي للعديد من النماذج الشبابية واستكملتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من خلال التأهيل والتدريب والتثقيف.

وشددت النائبة غادة علي، على أهمية الدور الذي تقوم به لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان بقيادة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، وسعى اللجنة لترك بصمة كبيرة في محافظة الإسكندرية من أجل استكمال الإنجازات التي تتحقق على أرض المحافظة، وحرصت اللجنة على الاستماع لمطالب الشباب والأطفال بشكل مباشر داخل مركز الشباب لرصدها ضمن تقرير المتابعة، وتضمنت الجولة تفقد عددا من مراكز الشباب التي تقدم نواب المحافظة بطلبات إحاطة بشأنها مثل مركز شباب العامرية وبرج العرب والجزائر وفلسطين لمتابعة ماتم تنفيذه على أرض الواقع.

ترشيحاتنا

زاهي حواس يحسم الجدل ويكشف سر جمال شعر الملكة تي

تعليق يسري نصر الله بعد حصوله على لقاح كورونا

حقوق النواب تتفقد مشروعات حياة كريمة بالصعيد: سوهاج يتوفر بها فرص استثمارية واعدة..ومطالب بطرح حوافز لتشجيع الاستثمار

موجز السوشيال: محمد رمضان يستعرض سياراته.. وشريف منير في غرفة العمليات

رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق يكشف تورط إسرائيل فى مخطط ضد المملكة

مجلة فرنسية: موكب المومياوات عرض غير مسبوق لملوك الفراعنة في شوارع القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد من الكاف بشأن مباريات الجولة الأخيرة لمجموعات أبطال أفريقيا

صدمة لـ الزمالك.. مدرب الترجي يستبعد 3 نجوم من مواجهة مولودية الجزائر"خاص"

مستشار السيسي يكشف تفاصيل الموجة الثالثة لكورونا والأعراض الجديدة.. فيديو

لميس الحديدي عن إيقاف مسلسل "الملك": قرار محترم ومسؤول

أغلق بالشمع الأحمر.. حسن شاكوش يخالف القانون ويفتتح كوفي شوب بدون ترخيص

مذبحة في بيراميدز نهاية الموسم .. رحيل كل اللاعبين الكبار

زاهي حواس يحسم الجدل ويكشف سر جمال شعر الملكة تي

شاهد.. أول رد من سوسن بدر بعد الجدل المثار لعدم اختيارها فى موكب المومياوات الملكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: مصر الأمس واليوم

د. هادى التونسي يكتب: هل يخرج المارد من القمقم !

د. عبد الرحمن نصر نصار يكتب: «النار»

د. صلاح عبد الجابر عيسى يكتب: النَّفْخَةُ (قصيدة شعر)

المهندس محمد المنزلاوي يكتب: فخور ببلدي

داليا السواح تكتب: مصر تبهر العالم

المزيد