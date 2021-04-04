غادة علي: ندرك مشكلات مراكز الشباب ونعمل على تفعيل التثقيف السياسي بالمحافظات

قامت النائبة الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بزيارة لمحافظة الإسكندرية ضمن وفد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وكان في استقبالهم الدكتور محمد الشريف محافظ الإسكندرية وجرى استقبالهم بديوان المحافظة لبدء جولتهم التفقدية لعدد من مراكز الشباب.





وأكدت الدكتورة غادة علي خلال لقاء لجنة الشباب والرياضة بمحافظ الإسكندرية، أنها كعضو مجلس نواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تؤمن بأهمية الأنشطة الرياضية والشبابية ودورها الكبير فى تنمية مهارات شباب مصر وتعزيز قدراتهم الرياضية والفكرية، موضحة أن الفكر والعقل يرتبطان ارتباطا أصيلا بالجسم الرياضي السليم.





وأوضحت عضو مجلس النواب في كلمتها مع المحافظ أنها كعضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين لا تتبنى داخل لجنة الشباب والرياضة حل المشكلات وتذليل الصعوبات التي تواجه مراكز الشباب فقط، بل تعمل على فتح ملفات جديدة كالتثقيف السياسي والتوعية ومواجهة الفكر المتطرف والإرهاب وخاصة فى المحافظات الحدودية التي يظن بعض من أهلها أن بعدهم الجغرافي يعزلهم اجتماعيا عن العاصمة وهو مانعمل على توضيحه وتصويبه، بالإضافة لدراسة ومناقشة قضايا متحدي الإعاقة إلى جانب التشريعات والتعديلات الدستورية المتعلقة بقانون الرياضة والهيئات الشبابية.





وأشارت إلى أن فترة عملها كمستشارة لوزير الشباب والرياضة سابقا مكنتها من الاطلاع على مشكلات ملف الشباب والرياضة عن قرب، وأصبحت الأن تمارس الدور البرلماني في حلها وهى مدركة التحديات التي تعرقل تنفيذ خطة الوزارة، مؤكدة أن مصر ستشهد انفراجة كبيرة فى ملف الشباب والرياضة قد بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال التمكين السياسي والتنفيذي للعديد من النماذج الشبابية واستكملتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من خلال التأهيل والتدريب والتثقيف.





وشددت النائبة غادة علي، على أهمية الدور الذي تقوم به لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان بقيادة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، وسعى اللجنة لترك بصمة كبيرة في محافظة الإسكندرية من أجل استكمال الإنجازات التي تتحقق على أرض المحافظة، وحرصت اللجنة على الاستماع لمطالب الشباب والأطفال بشكل مباشر داخل مركز الشباب لرصدها ضمن تقرير المتابعة، وتضمنت الجولة تفقد عددا من مراكز الشباب التي تقدم نواب المحافظة بطلبات إحاطة بشأنها مثل مركز شباب العامرية وبرج العرب والجزائر وفلسطين لمتابعة ماتم تنفيذه على أرض الواقع.



