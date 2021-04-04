اتهام لـ لاعب بالدوري الإنجليزي بإنجاب طفلة سرًا من عشيقته

تداولت أنباء عن أن لاعب كرة قدم في الدوري الإنجليزي الممتاز، أنجب طفلة من عشيقته رغم كونه متزوجًا، وأرسل إلى عشيقته رسالة نصية يوم زفافه، واستمرت علاقتهما لمدة عامين.





وسلط تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية نُشر اليوم ، الأحد ، الضوء على تفاصيل هذه القصة ، موضحًا أن امرأة في الـ33 من عمرها أشير إليها باسم "جاكلين سوزا" تزعم أنها تتولى تربية ابنتها بمفردها منذ 9 أشهر بعد أن قطع لاعب كرة القدم علاقته بها تمامًا.





وصرحت "سوزا"، والتي تم تغيير لقبها لأسباب قانونية، لصحيفة "The Sun" البريطانية بأنها أرسلت الشهر الماضي خطابًا إلى النادي الذي ينتمي إليه اللاعب، والذي لم يشر إلى هويته، وزعمت في خطابها أنه قطع علاقته بها وأخرجها من حياتها منذ أنجبت طفلتهما التي يبلغ عمرها الآن 9 أشهر.





وقالت "جاكلين سوزا" خلال تصريحاتها للصحيفة البريطانية: "لقد صُدمت، غالبًا لأنني لم أكن أظن أنه سيتعامل مع (خبر المولودة) بشكل سيئ للغاية، لأنه هو الذي تحدث عن إنجابنا لأطفال معًا"، مستطردا : "حاولنا الاتفاق على أنه لن يكون حاضرًا في حياة الطفلة لكنه سيساهم ماديًا لمساعدتي في تربيتها".





وجاء في تقرير "ديلي ميل"، نقلًا عن "جاكلين سوزا"، أن علاقتها بلاعب كرة القدم بدأت في عام 2018، بعد أن أرسل إليها رسالة مغازلة عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، وتبادل الطرفان الرسائل لقرابة عام قبل أن يلتقيا في فندق.





وذكرت في إطار تصريحاتها أنه كان يراسلها طيلة الوقت حتى خلال حفل زفافه، لكنها انفصلت عنه في ليلة زواجه لأن الأمر كان يفوق قدرتها على التعامل، وزعمت أن شقيقه أخبرها بأن النجم كان منزعجًا لأنه لم يستطع التوقف عن التفكير فيها في حفل زفافه وأنه دفع للحصول على "واي-فاي" على متن الطائرة أثناء سفره في رحلة شهر العسل كي يتمكن من مواصلة مراسلتها وهو في الجو.





وأشارت في الوقت ذاته إلى أن اللاعب الغامض أبرم معها صفقة مالية خلال الثلث الأخير من حملها وحتى موعد ولادتها في مقابل عدم الكشف عن هويته باعتباره والد طفلتها مطلقًا.



