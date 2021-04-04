هل يحق للزوج منع زوجته من زيارة أهلها؟ أمين الفتوى يوضح

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: "هل يحق للزوج منع زوجته من زيارة أهلها لفترة طويلة لانها امتنعت عن خدمه أهله حفظا لكرامتها؟





رأي الشرع في منع الزوج لزوجته من زيارة أهلها

وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إنه لا يحق للزوج منع زوجته من زيارة أهلها لأنها عليها أن تبر أهلها وتصل رحمها.وأشار أمين الفتوى إلى أن عدم سماح الزوج لزوجته بزيارة أهلها خطأ، وعليه أنه يسمح لها بالزيادة أو الاتصال بهم أما المنع التام لا يصح.وفى سياق متصل أوضح الشيخ أحمد وسام، أن طاعة الزوج واجبة ولكن مع ذلك عليه ألا يتعسف فى استعمال حقه هذا، فننصح أن يكون هناك قدرا من التفاهم والتقدير، بأن يقدر كل واحدًا منهما الآخر فالله عز وجل يصف العلاقة بين الزوجين حيث يقول { وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ } فإذا نزعت المودة والرحمة فكانت الحياة بين الزوجين قاسية وليس هذا مراد الله سبحانه وتعالى من هذه العلاقة المقدسة.قال الشيخ إسلام النواوي الداعية الإسلامي، إن منع الزوج لزوجته عن أهلها غير جائز وليس من حق الزوج ويأثم شرعا لأنه يتسبب في قطع صلة الرحم.وأضاف الشيخ إسلام النواوي خلال لقائه على فضائية "دريم" أن الشرع ما دام فيه نسب فالتساوي موجود ومقام الصلة مطلوب وليس القوامة معناها أن يمنع الرجل زوجته من الذهاب لأهلها، منوها إلى أنه لا يجوز أيضا للزوجة أن تذهب لأهلها دون علم زوجها.