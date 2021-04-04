أخبار الرياضة| قرار جديد من الكاف قبل جولة الحسم.. مدرب الترجي يصدم الزمالك.. سر إيقاف إمام عاشور

أبدى شريف عبد المنعم نجم الأهلي السابق، تحفظه على المستوى الفني الذي ظهر به المارد الأحمر في مواجهة المريخ السوداني، بالجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

أعلن أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم تفاصيل عقوبة على إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بإيقافه وتحويله للتحقيق، والتدريب مع فريق الشباب بالقلعة البيضاء، بسبب ما بدر منه، وذلك خلال مواجهة الفريق الأبيض أمام نادي مولودية الجزائر، مساء أمس السبت.



