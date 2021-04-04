أخبار الرياضة| قرار جديد من الكاف قبل جولة الحسم.. مدرب الترجي يصدم الزمالك.. سر إيقاف إمام عاشور
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :
استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) على خوض منافسات الجولة الأخيرة من منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا دون حضور جماهيري فى جميع المباريات.
يعانى هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد السابق من أزمة صحية حادة بعد إصابته بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية.
أكد مصدر بنادي الترجي التونسي، أن معين الشعباني المدير الفني لفريق باب سويقة، استقر على استبعاد 3 لاعبين مؤثرين من تشكيلة الفريق، لمواجهة مولودية الجزائر، المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.
قال حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر إن ما أغضبه هو ترويج شائعات وأخبار كاذبة عن لاعبى المنتخب مثل افتعال الننى أزمة بسبب عدم مشاركته أمام كينيا وهو ما لم يحدث، مؤكدا أنه رفض طلب اللاعب بإصدار بيان نفى والحديث عن وجود خلافات بسبب شارة الكابتن وهذا أيضا لم يحدث.
علّق الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، على أزمته مع إمام عاشور، لاعب الفريق الأول، خلال مباراة مولودية الجزائر.
أبدى شريف عبد المنعم نجم الأهلي السابق، تحفظه على المستوى الفني الذي ظهر به المارد الأحمر في مواجهة المريخ السوداني، بالجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
أعلن أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم تفاصيل عقوبة على إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بإيقافه وتحويله للتحقيق، والتدريب مع فريق الشباب بالقلعة البيضاء، بسبب ما بدر منه، وذلك خلال مواجهة الفريق الأبيض أمام نادي مولودية الجزائر، مساء أمس السبت.
قدم عبد القادر عمراني، مدرب مولودية الجزائر، اليوم الأحد، استقالته من تدريب النادي وقرر الرحيل عن الفريق.
حقق النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، إنجازا فريدا، بعد تسجيله هدفا في شباك أرسنال خلال المباراة التي أقيمت أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 30، من مسابقة الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بفوز الريدز 3 - 0.