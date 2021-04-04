قناة السويس تستعد لعبور"إيفان هورز" سفينة الاستطلاع الروسية

قناة السويس تستعد لعبور"إيفان هورز" سفينة الاستطلاع الروسية
تعبر سفينة الاستطلاع "الاتصالات" "إيفان هورز" التابعة للبحرية الروسية، المجري الملاحي لقناة السويس، اليوم الأحد، في اتجاه القاعدة الروسية في طرطوس.
من جهتها كشفت مصادر، ان" إيفان هورا"، هي نوع جديد من سفن جمع المعلومات الاستخباراتية الروسية SIGINT، حيث تم تصميم السفينة من قبل JSC Central Design Bureau Iceb، يبلغ إزاحة السفينة أكثر من 4000 طن ، ومدى الإبحار لا يقل عن 8000 ميل (13000 كم)، ويتكون تسليحها من أسلحة خفيفة مضادة للطائرات.
تتفوق السفينة من حيث أدائها وقدراتها بشكل كبير على السفن المماثلة للأجيال السابقة ويرجع ذلك أساسًا إلى التنوع والمستوى العالي من الأتمتة وتكامل الأنظمة.
تم تصميم سفن هذه الفئة لتوفير الاتصالات، ووضع السفينة الأولى يوري إيفانوف، في عام 2004 وتم إطلاقها في 30 سبتمبر 2013، كما تم إطلاق السفينة الثانية، إيفان خور في 16 مايو 2017، وتخطط روسيا لبناء ما لا يقل عن أربع سفن من هذا القبيل.
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