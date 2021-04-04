قناة السويس تستعد لعبور"إيفان هورز" سفينة الاستطلاع الروسية

تعبر سفينة الاستطلاع "الاتصالات" "إيفان هورز" التابعة للبحرية الروسية، المجري الملاحي لقناة السويس، اليوم الأحد، في اتجاه القاعدة الروسية في طرطوس.





من جهتها كشفت مصادر، ان" إيفان هورا"، هي نوع جديد من سفن جمع المعلومات الاستخباراتية الروسية SIGINT، حيث تم تصميم السفينة من قبل JSC Central Design Bureau Iceb، يبلغ إزاحة السفينة أكثر من 4000 طن ، ومدى الإبحار لا يقل عن 8000 ميل (13000 كم)، ويتكون تسليحها من أسلحة خفيفة مضادة للطائرات.

تتفوق السفينة من حيث أدائها وقدراتها بشكل كبير على السفن المماثلة للأجيال السابقة ويرجع ذلك أساسًا إلى التنوع والمستوى العالي من الأتمتة وتكامل الأنظمة.

تم تصميم سفن هذه الفئة لتوفير الاتصالات، ووضع السفينة الأولى يوري إيفانوف، في عام 2004 وتم إطلاقها في 30 سبتمبر 2013، كما تم إطلاق السفينة الثانية، إيفان خور في 16 مايو 2017، وتخطط روسيا لبناء ما لا يقل عن أربع سفن من هذا القبيل.