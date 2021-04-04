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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 3 مصانع مخالفة لشروط الأمن والحماية المدنية فى حملة بكفر شكر

المصانع المخالفة
المصانع المخالفة

شنت أجهزة مجلس مدينة و كفر شكر بمحافظة القليوبية حملة مكبرة على المنشآت الصناعية بنطاق المركز تنفيذا لتعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بضرورة متابعة التراخيص واشتراطات الدفاع المدني في المنشآت الصناعية حفاظًا على حياة العاملين والمواطنين.

وقال اللواء هشام رفعت رئيس المدينة انه تم المرور علي المنشآت الصناعية، وتبين وجود 3 مصانع تعمل بدون تراخيص واشترطات دفاع مدني وحريق واشترطات صحية، وتم تسليم أعضاء اللجنه صورة من المحضر لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد رفعت وجود تعليمات مشددة بضرورة الاهتمام والحفاظ على حياة وأرواح المواطنين،والمتابعة الجيدة لكافة المنشآت الصناعية، والتأكد من إجراءات التراخيص والأمن الصناعي واشتراطات الدفاع المدني والحريق، تحسبا لأي ظروف طارئة وذلك من أجل الحفاظ على العاملين والمواطنين من الأضرار والمخاطر.

من ناحية اخرى عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم اجتماعا باللجنة التيسيرية لأعمال مشروعات البنية التحتية لبرنامج التنمية بالمشاركة GIZ التابع للحكومة الألمانية وذلك لمناقشة موقف تنفيذ المشروعات المقرر تنفيذها بمدن قليوب والخصوص وشبرا الخيمة كمنحة بمبالغ مالية تصل إلى 5 ملايين جنيه في قطاعات الأبنية التعليمة والصحة ورصف وتجميل الطرق.

وتابع المحافظ خطة تطوير مدرسة الخصوص الإبتدائية وإجراء بعض التعديلات في الفراغات، حيث وجه المحافظ بسرعة أعمال الطرح وبدأ العمل بالمشروع والإنتهاء منه في أقرب وقت ممكن.

وناقش المحافظ أعمال تغطية الترعة البولاقية بحي غرب شبرا الخيمة بطول 250 متر وإنشاء حديقة ومنتزه للأطفال وأماكن للانتظار والترفيه عليها كنوع من إستغلال المكان والإستفادة منه وتجميله، كما يشتمل المشروع أيضا على رصف الشارع ببلاط الإنترلوك وإقامة أنشطة خفيفه عليه لتشغيل الشباب كعربات للطعام أو كافيتريات.

كما ناقش المحافظ أعمال دعم مستشفى حميات ورمد قليوب بعدد من الأجهزة الطبية وأجهزة تنفس صناعي حيث وجه المحافظ بسرعة توريدها إلى المستشفي.

ووجه المحافظ اللجنة المسئولة بالمتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال والتنسيق المستمر مع كافة الأجهزة المعنية للإنتهاء من المشروعات للبدء في مشروعات جديدة والاستفادة من التمويل المخصص للمحافظة.

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