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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يكرم الأيتام ويشيد بمنتجات التعليم والمشاركة المجتمعية.. صور

محافظ كفر الشيخ يكرم
محافظ كفر الشيخ يكرم الأطفال الأيتام

كرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عددًا من الأطفال الأيتام كما تفقدوا معرض التعليم المجتمعي للأعمال اليدوية والمصنوعات.

جاء ذلك خلال احتفالية نظمتها مديرية التربية والتعليم بالفندق التعليمي بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وجمعية الرعاية الاجتماعية الخيرية، وتم توزيع لحوم على الأيتام ولعب أطفال وأدوات مدرسية، وشهد الاحتفال عروض للفنون الشعبية، وعرض «الكاراتيه»، ومسرحية للعرائس، بحضور الدكتور سلامه الويشي، المدير العام للتعليم العام، والسيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعضوا مجلس النواب المهندس محمد الصمودي، وعادل النجار، والدكتورة غادة جبريل، مدير إقليمي لمؤسسة مصر الخير بالدلتا، ومحمود صديق مسئول المحافظة بمصر الخير، وأحمد نصار، نقيب الصيادين، ورئيس جمعية الرعاية الاجتماعية الخيرية، ومحسن الجمال، مدير التعليم المجتمعي بالمديرية.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على أهمية مؤسسات المجتمع المدني، ودعم الأنشطة من إنتاج أبنائنا عن طريق التسويق الإلكتروني، وخاصة في المنتجات النسيجية، مُعَبَّرًا عن سعادته بمقابلة إحدى الملتحقات بكلية الصيدلة بجامعة كفر الشيخ.

وناشد بالمشاركة في فصول محو الأمية وخاصة التعليم، ومشاركة أسرنا في المراكز البعيدة بمشاركتنا وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة في مركز مطوبس، وتواجدنا معهم على أرض الواقع ومعرفة مشاكلهم، وسيتم رفع الخدمات والمرافق من طرق ومياه ورصف، وكذلك رفع مستوى الصحة والتعليم، بالإضافة إلى ربط المناطق الصناعية بمطوبس، لزيادة الإنتاجية، كذلك التشجيع عن طريق برنامج مشروعك، ومشروع التنمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وقال، نتمنى من منظمات المجتمع المدني أن تشارك في حصر الأسر الأكثر احتياجًا لتقديم كافة التسهيلات للأسر، مشيرًا إلى مشروعات بطاريات الدواجن التي قامت به وزارة التضامن الاجتماعي.

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