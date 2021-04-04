حملات مكبرة على مروجي المواد المخدرة في الإسماعيلية وسوهاج
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة .
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام- الأمن المركزى ) ، وبالإشتراك مع مديريتى أمن (سوهاج – الإسماعيلية) والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة من رصد نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دوائر مركز شرطة ( طما – القنطرة غرب – الإسماعيلية) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى .
وتمكنت عقب تقنين الإجراءات بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية من ضبط (52 طربة لمخدر الحشيش– كمية من مخدر الهيدرو– مبلغ مالى - هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية.
وضبط (20 طربة لمخدر الحشيش– مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة) بحوزة (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب) حال إستقلالهما دراجة نارية بدون لوحات بدائرة المركز.
وضبط (10 طربة لمخدر الحشيش– مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.
وفى بنطاق مديرية أمن سوهاج تم ضبط (30 طربة لمخدر الحشيش– مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة ( شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط) حال إستقلالهما مركبة "توك توك" بدون لوحات بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.