حملات مكبرة على مروجي المواد المخدرة في الإسماعيلية وسوهاج

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة .





تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام- الأمن المركزى ) ، وبالإشتراك مع مديريتى أمن (سوهاج – الإسماعيلية) والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة من رصد نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دوائر مركز شرطة ( طما – القنطرة غرب – الإسماعيلية) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى .





وتمكنت عقب تقنين الإجراءات بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية من ضبط (52 طربة لمخدر الحشيش– كمية من مخدر الهيدرو– مبلغ مالى - هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية.





وضبط (20 طربة لمخدر الحشيش– مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة) بحوزة (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب) حال إستقلالهما دراجة نارية بدون لوحات بدائرة المركز.





وضبط (10 طربة لمخدر الحشيش– مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.