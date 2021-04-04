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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حملات مكبرة على مروجي المواد المخدرة في الإسماعيلية وسوهاج

حملات امنية
حملات امنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة .

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام- الأمن المركزى ) ، وبالإشتراك مع مديريتى أمن (سوهاج – الإسماعيلية) والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة من رصد نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دوائر مركز شرطة ( طما – القنطرة غرب – الإسماعيلية) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية من ضبط (52 طربة لمخدر الحشيش– كمية من مخدر الهيدرو– مبلغ مالى - هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية.

وضبط (20 طربة لمخدر الحشيش– مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة) بحوزة (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب) حال إستقلالهما دراجة نارية بدون لوحات بدائرة المركز.

وضبط (10 طربة لمخدر الحشيش– مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.
 
 
وفى بنطاق مديرية أمن سوهاج تم ضبط (30 طربة لمخدر الحشيش– مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة ( شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط) حال إستقلالهما مركبة "توك توك" بدون لوحات بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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