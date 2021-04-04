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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سائق توك توك يقتل نجل عمه فى مشاجرة بالدقهلية

جثة
جثة

نجحت الاجهزة الامنية فى كشف ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بالدقهلية وتحديد وضبط الجانى.

تبلغ لمركز شرطة بنى عبيد  بوفاة أحد الأشخاص داخل مسكنه بإحدى القرى بدائرة المركز ، بالإنتقال والفحص عُثر على جثة (مزارع) بها جروح قطعية بالجسم ، وبسؤال والد المجنى عليه قرر أنه حال إستقلال نجله دراجته النارية مُنذ عدة إيام وإختل مقود الدراجة بيده مما أدى لإنقلابه وحدوث إصابته المشار إليها .

تم تشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية أسفرت جهوده إلى عدم صحة ما قرره والد المتوفـى ، وأن صحة الواقعة تتلخص فـى حدوث مشاجرة بين المتوفـى ونجل عمه (سائق مركبة توك توك ، مقيم بذات العنوان ) مُنذ يومان لتعدى المجنى عليه وعلى والدة الأخير بالضرب لخلافات الجيرة ، قام خلالها الأخير بالتعدى على المجنى عليه بآلة حادة فأحدث إصابته .

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع  قطاع الأمن العام أمكن ضبطه ، وتبين إصابته بجرح قطعى بالصدر ، وبمواجهته إعترف بإرتكابة الواقعة المشار إليها ، كما أضاف بإحداث المتوفـى إصابته المشار إليها خلال المشاجرة .


تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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