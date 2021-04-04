ضبط ٨٤ طربة حشيش بحوزة عنصرين إجراميين بأسيوط

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام- الأمن المركزى) ومديرية أمن أسيوط من رصد نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية يقومان بالإتجار فى مخدر الحشيش متخذين من دائرة مركز شرطة أبنوب مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى .





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وتبين أنهما (شخصين ، مقيمان بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط) ،وذلك حال إستقلالهما دارجة نارية بدون لوحات بدائرة مركز شرطة أبنوب ، وبحوزتهما (84 طربة من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) ، وبمواجهتهما بالمضبوطات إيد ما جاء بالتحريات.





وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (600٫000 – ستمائة ألف جنيه تقريبًا).





تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة .