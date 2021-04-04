شاهد.. أحدث ظهور لـ محمود حجازى على السوشيال ميديا

نشر الفنان محمود حجازي صورتين له من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى :

منور يا فنان - نجم مصر - ربنا يحفظك

يذكر أن آخر أعمال حجازي كان مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذي عُرض في رمضان 2020، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي، ومن إنتاج شركة "أرت ميكرز" للمنتج أحمد ‏عبد ‏العاطي.





وشارك ‏في ‏المسلسل ‏مجموعة من النجوم وهم محمود حميدة، وخالد النبوي، وريهام حجاج، ونسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسي، ومحمود حجازي.





وتدور أحداثه حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقائها، الذين يعملون في إحدى ‏الشركات التي ‏يمتلكها ‏النجم ‏محمود حميدة، وتتوالى الأحداث‎.‎