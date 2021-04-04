لمخالفة الإجراءات الاحترازية.. تحرير 26 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ، حملات متابعة تطبيق القرارات الصادرة عن الدولة بشأن الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، ومتابعة الحالة العامة داخل الشوارع والقضاء على أي تجمعات من المواطنين، بالإضافة لمتابعة مدي التزام المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات الواقية.





يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الميدانية على وسائل النقل العام، ومواقف السيارات، والمقاهي، والكافاتيريات، والمخابز، والأسواق، والمطاعم، مع القضاء على أي تجمعات من المواطنين، ضمن خطة المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.





اقرأ أيضاً:





من جانبه، قال العقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه تم خلال الحملات تحرير 26 مخالفة لعدم ارتداء الكمامات الواقية من قبل المواطنين بوسائل النقل العام، حيث تم تطبيق الغرامة الفورية على المخالفين.





وفي سياق متصل نفذت مديرية الصحة بالمنيا، حملة مكبرة على منافذ البيع والمنشآت الغذائية، ضمن الحملات التفتيشية والرقابية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية لضمان وصول غذاء امن وحرصا على سلامة وصحة المواطنين.





يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمرور المكثف على الأسواق والمحال التجارية والمنشات الغذائية، والتاكد من جودة الخدمات وسلامة الغذاء المقدم للمواطنين.





قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه تم التنسيق مع الادارة العامة للطب الوقائي وادارة مراقبة الأغذية، حيث تم المرور على 304 منشأة غذائية، وتم تحرير 236 مخالفة لمنشات بها مخالفات صحية، بالإضافة لضبط مخالفتين لمنشآتين لعدم تطبيق الاشتراطات الصحية.





من جانبه، أوضح الدكتور على قاسم مدير الادارة العامة للطب الوقائي، انه تم إعدام 420 كجم أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، كم تم ضبط 4400 لتر البان لوجود شوائب بها وغير صالحة للاستهلاك، وتم سحب 503 عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك.