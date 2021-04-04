مصرع شخص فى حادث تصادم سيارة ربع نقل وعربة كارو بتمى الأمديد
لقي شخص مسن مصرعة ، آثر تصادم سيارة " بيك أب " وكارو علي طريق " السمارة " التابعة لمركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية.
كانت مديرية امن الدقهلية، تلقت اخطارا يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة تمي الأمديد من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على الطريق المؤدي إلى طريق " السمارة " دائرة المركز.
و بإنتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم ( د ب س ۲۹۱ ه بيك أب ) قيادة المدعو "السيد إبراهيم هلالي "٥٣ عاما ،سائق ، ومقيم قرية " أبوداود السباخ " دائرة المركز ، إختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إنحرافه وإصطدامه باحد أعمدة الإنارة وكذا عربة كارو تجرها دابة يستقلها المدعو " إسماعيل محمد محمد عطايا، ومقيم قرية " السمارة " دائرة المركز ، كانت متوقفة على جانب الطريق .
و نجم عن ذلك وفاة مستقل العربة الكارو ، وتم نقل جثمانه إلى مستشفى السنبلاوين العام، وبسؤال قائد السيارة ونجل المتوفي "أحمد إسماعيل محمد محمد " ۳۱ عاما ،عامل ، ومقيم بذات القرية أيدا مضمون الفحص وإتهم الأخير قائد السيارة بالتسبب في وفاة والده.
وبسؤال المدعو "جبريل محمد جبريل غانم " ٥٥ عاما ، فني الوحدة المحلية بقرية السمارة ، ومقيم بذات القرية إتهم قائد السيارة بالتسبب في تلفيات عامود الإنارة وأضاف انه تم الإصلاح في حينه وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱/۱۸۰۷ جنح مركز تمي الأمديد ، وجاري إستكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.