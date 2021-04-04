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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص فى حادث تصادم سيارة ربع نقل وعربة كارو بتمى الأمديد

جث
جث

لقي شخص مسن مصرعة ، آثر تصادم سيارة " بيك أب " وكارو علي طريق " السمارة " التابعة لمركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية.

كانت مديرية امن الدقهلية، تلقت اخطارا يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة تمي الأمديد من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على الطريق المؤدي إلى طريق " السمارة " دائرة المركز.

و بإنتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم ( د ب س ۲۹۱ ه بيك أب ) قيادة المدعو "السيد إبراهيم هلالي "٥٣ عاما ،سائق ، ومقيم قرية " أبوداود السباخ " دائرة المركز ، إختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إنحرافه وإصطدامه باحد أعمدة الإنارة وكذا عربة كارو تجرها دابة يستقلها المدعو " إسماعيل محمد محمد عطايا، ومقيم قرية " السمارة " دائرة المركز ، كانت متوقفة على جانب الطريق .

و نجم عن ذلك وفاة مستقل العربة الكارو ، وتم نقل جثمانه إلى مستشفى السنبلاوين العام، وبسؤال قائد السيارة ونجل المتوفي "أحمد إسماعيل محمد محمد " ۳۱ عاما ،عامل ، ومقيم بذات القرية أيدا مضمون الفحص وإتهم الأخير قائد السيارة بالتسبب في وفاة والده.

وبسؤال المدعو "جبريل محمد جبريل غانم " ٥٥ عاما ، فني الوحدة المحلية بقرية السمارة ، ومقيم بذات القرية  إتهم قائد السيارة بالتسبب في تلفيات عامود الإنارة وأضاف انه تم الإصلاح في حينه  وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱/۱۸۰۷ جنح مركز تمي الأمديد ، وجاري إستكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.

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