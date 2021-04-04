أيندهوفن يستعيد وصافة الدوري الهولندي بثلاثية في هيراكليس

استعاد أيندهوفن وصافة ترتيب الدوري الهولندي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 3 / صفر على ضيفه هيراكليس ألميلو اليوم الأحد في المرحلة الثامنة والعشرين للمسابقة.





وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز فينورد روتردام على ضيفه فورتانا سيتارد 2 / صفر، وأوتريخت على مضيفه أدو دين هاج 4 / 1.





وارتفع رصيد أيندهوفن، الذي عاد لطريق الانتصارات في المسابقة بعدما غاب عنه في المرحلتين الماضيتين، إلى 58 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف أمام ألكمار، المتساوي معه في نفس الرصيد، الذي تراجع للمركز الثالث.



