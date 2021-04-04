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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

أرقام ضخمة .. تصريحات وزيرة الصحة عن جرعات كورونا الفترة المقبلة

صدى البلد

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تطعيم العاملين بالقطاع السياحي خاصة بالمحافظات الساحلية بالتزامن مع حلول فصل الصيف وتوافد السائحين  والمصطافين

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واكد خلال تصريحاتها وذلك بما يساهم في تنشيط حركة السياحة في ظل إجراءات الدولة للتعايش الآمن مع فيروس كورونا، مشيرة الي حرص الوزارة على التوازن بين استمرار عجلة الاقتصاد والتنمية والحفاظ على صحة المواطنين.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول تصريحات وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد من خلال الفيديوجراف التالي.

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