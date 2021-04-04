أرقام ضخمة .. تصريحات وزيرة الصحة عن جرعات كورونا الفترة المقبلة

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تطعيم العاملين بالقطاع السياحي خاصة بالمحافظات الساحلية بالتزامن مع حلول فصل الصيف وتوافد السائحين والمصطافين





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واكد خلال تصريحاتها وذلك بما يساهم في تنشيط حركة السياحة في ظل إجراءات الدولة للتعايش الآمن مع فيروس كورونا، مشيرة الي حرص الوزارة على التوازن بين استمرار عجلة الاقتصاد والتنمية والحفاظ على صحة المواطنين.



