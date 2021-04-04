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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ البحيرة يفتتح معرض بيع السلع الغذائية بأرض المعارض في دمنهور

معرض بيع السلع الغذائية
معرض بيع السلع الغذائية بأرض المعارض في دمنهور

افتتح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، معرض السلع الغذائية المقام بأرض المعارض بدمنهور والذي نظمته الغرفة التجارية برئاسة المهندس فتحي مرسي بالتعاون والتنسيق مع مدريرة التموين  .


ويأتي ذلك في إطار إستعداد المحافظة لإستقبال شهر رمضان الكريم، والتوسع في فتح المعارض والمنافذ لعرض وبيع كافة المنتجات والسلع الغذائية واللحوم بالأسعار الإقتصادية المخفضة للتخفيف عن المواطنين والأسر البحراوية والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار .


حيث ضم المعرض الذى تم تنظيمه بما يتناسب مع منع التزاحم وتواجد مساحات للتباعد الإجتماعي بين المترددين، عددًا 20 من كبرى الشركات والسلاسل التجارية من أجل توفير وعرض كميات كبيرة من المواد الغذائية والسلع الأساسية والرمضانية واللحوم أمام المواطنين بالأسعار التنافسية والتى تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل إلى ٢٥٪، ومن المقرر أن يستمر المعرض على مدار شهر رمضان .


وقام المحافظ بتفقد أجنحة المعرض الذى تضمن مختلف المنتجات من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية والرمضانية والمنظفات بالإضافة إلى اللحوم البلدية والحمراء وأقسام للمجمدات من خضر ولحوم ودواجن وأسماك.


وأشاد بمستوى وجودة المعروضات ووجه بتخفيض الاسعار مرة اخرى للتخفيف عن المواطنين مع إتخاذ كافه الإجراءات الإحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد سواء للعارضين أو جمهور المستهلكين من خلال تكثيف أعمال التعقيم والتطهير بصفة مستمرة مع تنظيم دخول المواطنين للمعرض حتى لا يحدث تزاحم والحفاظ على التباعد الإجتماعي بينهم .


وأشار المحافظ أن المعرض يأتى ضمن الجهود التى تقوم بها المحافظة لتوفير السلع الغذائية بأسعار إقتصادية والقضاء على جشع بعض المحتكرين ومنع غلاء أسعار والتوسع فى فتح المنافذ بجميع المراكز والمدن كما أنه سيتم غدا إفتتاح معرض مماثل بمدينة كفر الدوار .


كما وجه بإستمرار ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع متابعة جودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها .

حضر افتتاح المعرض : - الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ واللواء محمد شوقى بدر السكرتير المساعد وم، المهندس فتحى مرسى رئيس الغرفة التجارية ومديرى مديريات التموين والتربية والتعليم.

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