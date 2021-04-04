قبل موقعة ريال مدريد.. 3 مكاسب لـ ليفربول بعد انتصاره على أرسنال
حقق فريق ليفربول، انتصارًا عريضًا على مضيفهم ارسنال بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، في الجولة الثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
فوز ليفربول بثلاثية جاء عن طريق أهداف محمد صلاح وديوجو جوتا، ليرتقوا للمركز الخامس، ويعززوا حظوظهم في حجز مقعد مؤهل لدوري أبطا أوروبا الموسم المقبل.
انتصار ليفربول أمس جاء في وقت هام، قبل مرحلة هامة من الموسم سواء على الصعيد المحلي أو القاري، فالفريق يستعد لمواجهة ريال مدريد يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وفي هذا التقرير، نستعرض مكاسب ليفربول من انتصاره أمس على ارسنال.