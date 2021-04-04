قبل موقعة ريال مدريد.. 3 مكاسب لـ ليفربول بعد انتصاره على أرسنال





فوز ليفربول بثلاثية جاء عن طريق أهداف محمد صلاح وديوجو جوتا، ليرتقوا للمركز الخامس، ويعززوا حظوظهم في حجز مقعد مؤهل لدوري أبطا أوروبا الموسم المقبل.





انتصار ليفربول أمس جاء في وقت هام، قبل مرحلة هامة من الموسم سواء على الصعيد المحلي أو القاري، فالفريق يستعد لمواجهة ريال مدريد يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.





وفي هذا التقرير، نستعرض مكاسب ليفربول من انتصاره أمس على ارسنال.





- ثنائية دفاعية قوية، فأوزان كاباك وفيليبس لعبا مباراة الأمس أمام ارسنال، ويبدو أن يورجن كلوب مدرب ليفربول وجد بالفعل ضالته بالننسبة لخط الدفاع في ذلك الثنائي ، اللذين استمرا في الظهور بأداء ممتاز ولم تهتز شباك الفريق، قبل المباراة الهامة أمام ليفربول

- عودة ألكسندر أرنولد،، حيث ظهر ترينت ألكسندر أرنولد بمستوى رائع في مباراة الأمس أمام ارسنال، وقام بصناعة الهدف الأول لـ جوتا.. أرنولد رد على جميع منتقديه بتقديمه مباراة رائعة، ليرد أيضًا على استبعاده من قائمة المنتخب الإنجليزي قبل كأس الأمم الأوروبية

- الفريق يقف على قدمه من جديد، فليفربول حقق 3 انتصارات متتالية في مختلف المسابقات، بشباك نظيفة في الثلاثة مباريات السابقة، و6 أهداف، ليصبح الفريق على أتم الاستعداد للمواجهة القوية أمام ريال مدريد

حقق فريق ليفربول، انتصارًا عريضًا على مضيفهم ارسنال بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، في الجولة الثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.